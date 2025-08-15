Giá vàng hôm nay 15/8: Quay đầu lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng suy giảm khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,9% trong tháng 7. Người tiêu dùng kỳ vọng áp lực lạm phát trong năm nay sẽ ở mức ôn hòa đã phải đối mặt với một thực tế trái ngược, khi chi phí của các nhà sản xuất tăng mạnh.

Sự gia tăng đột biến của chỉ số PPI tại Mỹ gây biến động cho giá vàng, do kỳ vọng lạm phát cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể mạnh tay cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Theo Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm, PPI toàn phần tăng 0,9% trong tháng 7, sau khi giữ nguyên vào tháng 6. Dữ liệu lạm phát mới nóng hơn nhiều so với dự báo, khi dự báo đồng thuận chỉ ở mức tăng 0,2%.

Giá vàng giảm còn do chịu sức ép từ đồng USD tăng giá. USD tăng 0,2% so với mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với những người mua ngoài nước Mỹ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tăng nhẹ so với mức thấp nhất trong tuần.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng đi xuống. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 15/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.332 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.334 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi tình hình xung đột tại Ukraine tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt sau khi Nhà Trắng ngày 12/8 tỏ ra ít kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin.

Một trong những động lực chính đẩy giá vàng lên cao thời gian gần đây là kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất sau những phát biểu của ông Trump. Mặc dù chịu áp lực chốt lời trong ngắn hạn, vàng vẫn được hưởng lợi từ nhiều yếu tố bất ổn địa chính trị cùng với xu hướng đồng USD có thể giảm giá trong trung và dài hạn.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, bà Ewa Manthey - chiến lược gia hàng hóa tại ING đã điều chỉnh dự báo tăng giá vàng do tín hiệu yếu đi từ thị trường lao động Mỹ cùng với áp lực lạm phát vẫn tồn tại. Bà dự kiến giá vàng trung bình quý III sẽ đạt 3.400 USD/ounce và quý IV là 3.450 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 3.200 USD cho cả hai quý.

Bà Manthey kỳ vọng giá vàng có thể vượt ngưỡng 3.500 USD vào quý I/2026, cao hơn 9% so với ước tính trước đây. Trong năm 2026, giá trung bình dự kiến đạt 3.512 USD/ounce, tăng mạnh từ mức 3.175 USD trong dự báo cũ. Sự điều chỉnh tăng này đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào nửa cuối năm 2025.