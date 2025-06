Giá vàng hôm nay 14/6: Tăng phi mã

(VTC News) -

Cuộc tấn công phủ đầu của Israel đã gây ra đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán và giá dầu tăng đột biến. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất kể từ mức cao kỷ lục mọi thời đại là 3.500 đô la vào tháng 4. Tuy nhiên, điều bất ngờ lớn nhất là lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ hầu như không thay đổi.

Thị trường vàng kết thúc tuần với mức tăng 3,7%, trong khi đồng đô la Mỹ dường như sắp kết thúc tuần với mức giảm 1%, giao dịch ở mức thấp nhất trong khoảng ba năm.

Giá vàng tăng phi mã. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 117,5 - 120 117 - 119 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 115- 117 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.430 USD/ounce, tăng 48 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.433 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành tỏ ra lạc quan về triển vọng của vàng, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ lại có xu hướng giảm giá một chút mặc dù giá vàng tăng mạnh.

Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết: "Xung đột Israel/Iran có thể duy trì giá trên 3.400 đô la, nhưng sẽ không đẩy giá lên cao hơn nữa nếu không có sự leo thang tiếp theo. Chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều sự kiện địa chính trị làm giá tăng trong ba năm qua, nhưng tất cả đều phải vật lộn để duy trì mức giá bền vững".

Vàng giao ngay được dự đoán sẽ kết thúc tuần ở mức 3.434,12 đô la một ounce, tăng 3,75% so với thứ sáu tuần trước. Vàng hiện đang vượt trội hơn đồng đô la Mỹ, vốn đang chật vật thu hút dòng tiền trú ẩn an toàn. Chỉ số đô la Mỹ được giao dịch lần cuối ở mức 98,13, giảm 1% so với một tuần trước.

Michele Schneider, Trưởng nhóm chiến lược thị trường tại MarketGauge, cho biết các nhà đầu tư nên kỳ vọng một số biến động vào tuần tới khi các nhà giao dịch trong ngày chốt lời từ đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bất chấp tiếng ồn tiềm ẩn, cả vàng và bạc vẫn trong xu hướng tăng dài hạn.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết: “Một cuộc nội chiến đang gia tăng ở Hoa Kỳ. Tên lửa bay ở Trung Đông. Phần còn lại của thế giới bán đô la Mỹ. FOMC dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới – nếu có cuộc họp. Hoặc thậm chí là tuần tới. Những chiếc xe tăng lăn bánh trên Đại lộ Pennsylvania vào cuối tuần có thể thay đổi mọi thứ”.

Các ngân hàng trung ương đang chủ động đa dạng hóa danh mục dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tìm kiếm sự ổn định trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phức tạp.

Theo Wells Fargo, đà tăng của vàng sẽ được thúc đẩy bởi xung đột địa chính trị đang diễn ra và bất ổn kinh tế dai dẳng trên toàn cầu.