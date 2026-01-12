Giá vàng hôm nay 12/1: Tiếp tục giữ vững mức 4.500 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới chững lại trên ngưỡng cao nhờ được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và những kỳ vọng thay đổi liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo số liệu công bố, việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ trong tháng 12 chỉ tăng thêm 50.000 việc làm, thấp hơn dự báo tăng 60.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, thấp hơn mức dự báo 4,5%.

“Dữ liệu việc làm cho thấy môi trường tạo việc làm đang yếu đi. Khả năng căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu có thể cao hơn - yếu tố gây lạm phát cùng với bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, tất cả là sự kết hợp thuận lợi cho kim loại quý”, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.

Các thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất hai lần lãi suất trong năm nay, bối cảnh vốn được xem là thuận lợi cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 157,8 triệu đồng/lượng (mua) - 159,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng trụ vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng (mua) và 157,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm y5t ở ngưỡng 15,79 - 15,98 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,65 - 15,95 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.508 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất với các chuyên gia Phố Wall cho thấy Phố Wall gần như đạt sự đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá của vàng trong ngắn hạn, trong khi các nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì đa số quan điểm lạc quan.

Tuần này, có 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó các chuyên gia Phố Wall thể hiện quan điểm áp đảo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có 14 người, tương đương 88%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Chỉ có một chuyên gia, chiếm 6%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 1 người khác dự báo vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tổng cộng 268 lượt bình chọn, với tâm lý lạc quan tiếp tục duy trì ở mức cao.

Có 184 nhà đầu tư, tương đương 69%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 44 người, chiếm 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ suy yếu. 40 người còn lại, chiếm 15% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ tích lũy và đi ngang trong tuần tới.

Theo các nhà phân tích của CME Group, trong khi các lực đẩy theo chu kỳ đã đưa giá vàng lên những mức đỉnh cao nhất mọi thời đại trong năm 2025, triển vọng của kim loại quý trong năm nay sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi trong mối tương quan giữa các loại tài sản và các yếu tố nền tảng của thị trường vật chất.