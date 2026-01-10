Giá vàng hôm nay 10/1: Thế giới và trong nước cùng tăng

(VTC News) -

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới tiếp đà tăng trong phiên cuối tuần khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm Mỹ thấp hơn kỳ vọng cùng những bất ổn rộng hơn về chính sách và địa chính trị.

Theo số liệu công bố, việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ trong tháng 12 chỉ tăng thêm 50.000 việc làm, thấp hơn dự báo tăng 60.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, thấp hơn mức dự báo 4,5%.

“Dữ liệu việc làm cho thấy môi trường tạo việc làm đang yếu đi. Khả năng căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu có thể cao hơn - yếu tố gây lạm phát cùng với bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tất cả là sự kết hợp thuận lợi cho kim loại quý”, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.

Các thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất hai lần lãi suất trong năm nay, bối cảnh vốn được xem là thuận lợi cho giá vàng.

Giá vàng thế giới và trong nước sáng nay cùng tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/1, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng ở mức 156,4 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 155,8 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào và tăng 1,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 152,8 - 155,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.509 USD/ounce, tăng 57 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Sau một năm 2025 bùng nổ, với mức tăng khoảng 65% và liên tục xác lập đỉnh mới, kim loại quý đang đứng trước bài toán vừa tích lũy động lực tăng, vừa đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Theo các chuyên gia của HSBC, rủi ro địa chính trị toàn cầu cùng mức nợ công ngày càng phình to có thể tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho vàng trong trung hạn. Ngân hàng này nâng mức trần dự báo giá vàng năm 2026 lên 5.050 USD/ounce và cho rằng kim loại quý có thể lập đỉnh trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, HSBC cũng cảnh báo biên độ biến động sẽ rất rộng, dao động từ 3.950 - 5.050 USD/ounce, phản ánh mức độ bất định lớn của môi trường kinh tế và tài chính toàn cầu.

Metals Focus dự báo giá vàng có thể thiết lập các mức kỷ lục mới trên 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với động lực đến từ xu hướng phi đô la hóa và rủi ro địa chính trị.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát khả năng Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế trong việc áp thuế mà không cần Quốc hội phê chuẩn.

Nhu cầu vàng bán lẻ tại Ấn Độ vẫn trầm lắng do giá cao, trong khi mức chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc tiếp tục nới rộng.