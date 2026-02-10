Giá vàng hôm nay 10/2: Tăng 100 USD/ounce chỉ sau 1 ngày

(VTC News) -

Giá vàng tăng mạnh nhờ những lo ngại vẫn còn xoay quanh đàm phán Mỹ - Iran tại Oman. Iran và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán quan trọng thông qua sự trung gian của Oman vào thứ Sáu, nhằm tìm cách thu hẹp những khác biệt sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

“Thị trường vàng đang chứng kiến hoạt động săn hàng giá rẻ từ các nhà giao dịch theo xu hướng tăng”, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Các nhà phân tích cũng dẫn báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, nhu cầu vàng đã đạt 5.000 tấn lần đầu tiên trong năm ngoái. Động lực chính đến từ nhu cầu đầu tư tăng mạnh, đủ để bù đắp cho sự suy giảm trong lĩnh vực trang sức và công nghiệp.

Giá vàng tăng 100 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Các chuyên gia cho biết, các bên tham gia thị trường kim loại quý vẫn đang theo dõi và biến động giá có thể vẫn ở mức cao trong thời gian tới. Theo bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, sự biến động của vàng phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang.

Giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn hạn và vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 178,2 triệu đồng/lượng (mua) - 181,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng (mua) và 181 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.067 USD/ounce, tăng 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho biết sự biến động của vàng và bạc phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang. Mặc dù giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn, một số chuyên gia cho rằng vàng vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm.

Ngược lại, ông Aaron Hill, nhà phân tích thị trường chính tại FP Markets, cho biết khi biến động lắng xuống, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.700 đến 5.000 USD/ounce.

Mặc dù thị trường vẫn đang rất lạc quan nhưng các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng trong tuần tới khi thị trường đối phó với dữ liệu việc làm và số liệu lạm phát bị trì hoãn công bố. Đây là hai chỉ số quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang theo dõi khi duy trì chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng trung ương đã do dự trong việc cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng và thị trường lao động tương đối ổn định.