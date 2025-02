Giá vàng cao nhất lịch sử, người dân vẫn kéo đi mua

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News sáng nay 11/2, tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất đông khách tới xếp hàng chờ giao dịch vàng. Phần lớn khi được hỏi đều nói vẫn muốn mua vàng lấy may dịp đầu năm mới, dù biết giá đang rất cao.

Người dân chờ mua vàng sáng 11/2 dù hôm nay giá đắt nhất lịch sử.

Chị Trần Thị Quỳnh (huyện Đông Anh) nói: "Do chưa có điều kiện mua vàng lấy may vào ngày vía thần Tài nên hôm nay tôi tranh thủ đi mua, bất chấp giá đang tăng liên tục. Hơn nữa, tôi cũng lo sợ những ngày tới vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Hôm nay tôi định mua 0,5 chỉ vàng nhẫn vừa để lấy may, vừa tích trữ. Cứ nghĩ giá cao sẽ ít người mua nhưng không ngờ vẫn đông khách chờ mua vàng đến thế".

Anh Hoàng Tùng Anh (quận Tây Hồ) cũng nói: "Với những biến động mạnh trên thế giới thì theo tôi giá vàng sẽ khó giảm mà chỉ tăng. Hôm nay, tôi sẽ chọn vàng nhẫn vì dễ bán, dễ tặng khi có việc cần".

Giải thích thêm về việc hôm nay ít người bán vàng để chốt lời dù giá đang trên đỉnh, một số vị khách chia sẻ: Thông thường sau ngày vía thần Tài nhiều người sẽ kiêng kỵ việc bán vàng vì lo sợ sẽ mất đi sự may mắn. Vì thế dự báo dù giá có cao thì cũng ít người đi bán. Hơn nữa, những người với tâm lý mua lấy may thì sẽ ít quan tâm đến giá cả.

Nhiều người dân mua vàng lấy may dù giá đắt nhất lịch sử.

Nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết, cửa hàng hiện tại mở bán không giới hạn, đa phần khách hàng tới giao dịch hôm nay là để mua vàng. Tuy lượng khách sáng nay đã giảm so với ngày vía thần Tài nhưng cũng gây bất ngờ vì khá đông khi giá vàng đang đắt đỏ.

Sáng nay, giá vàng trong nước tăng mạnh, có thời điểm cả vàng miếng và vàng nhẫn đều thiết lập đỉnh cao nhất lịch sử, vượt mọi kỷ lục cũ.

Cụ thể, lúc 9h45, giá vàng miếng tăng lên 90,1 - 93,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn cao nhất ở mức 90 - 91,7 triệu đồng/lượng. Đến 11h30, giá vàng miếng quay đầu giảm, xuống 89 - 92 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn hạ xuống 89,2 - 91,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn được coi là rất cao và có thể tăng lại bất cứ lúc nào.

Theo phân tích của các chuyên gia, trước những biến động mạnh của thị trường vàng như những ngày gần đây, các nhà đầu tư và người dân cần có chiến lược tài chính hợp lý.

Theo đó, nên hạn chế đầu tư "lướt sóng" vào vàng, vì giá biến động mạnh theo các yếu tố khó đoán định như chính sách tiền tệ, xung đột địa chính trị và tâm lý thị trường. Ngoài ra, khoảng cách chênh lệch giữa hai chiều mua - bán cũng đang bị nới rộng, gây nhiều rủi ro hoặc hiệu suất đầu tư không cao cho người mua. Vì thế, bên cạnh vàng, nhà đầu tư nên cân nhắc chia dòng tiền vào các các kênh khác như: chứng khoán, bất động sản, công nghệ, sản xuất sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn bền vững hơn.

Còn với người dân cũng không nên tích trữ vàng vào thời điểm giá đang trên đỉnh mà chỉ nên mua số lượng vừa phải, vừa mua vừa nghe ngóng thị trường. Nên dồn tiền mua vào những lúc giá vàng ở ngưỡng thấp để tránh thiệt hại lớn nếu thị trường đảo chiều.