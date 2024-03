Giá USD tự do đạt 57.700 đồng/USD, cao nhất lịch sử

(VTC News) -

Theo khảo sát, giá USD trên thị trường tự do Hà Nội đang được giao dịch ở mức 25.500 - 25.700 đồng/USD (mua - bán). Đây cũng là giá bán cao nhất từ trước đến nay trên thị trường "chợ đen".

Chủ một cửa hàng giao dịch tại phố Hà Trung cho biết giá USD hôm nay tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 150 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 880 đồng ở chiều mua và tăng 1.000 đồng ở chiều bán.

Giá USD tự do đã tăng cao kỷ lục. (Ảnh minh họa: VNE)

Trong khi đó, tại các ngân hàng, giá USD hôm nay lại ngược chiều đi xuống.

Cụ thể, lúc 14h30 ngày 11/3, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.400 - 24.770 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 100 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch cuối tuần qua (8/3).

Cùng thời điểm, VietinBank giao dịch USD ở mức giá 24.363 - 24.783 đồng/USD (mua - bán), giảm 77 đồng ở chiều mua và giảm 97 đồng ở chiều bán so với sáng 8/3.

Hiện tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 11/3 ở mức 23.972 đồng/USD, giảm 24 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên độ 5%, hôm nay, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.171 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.773 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 24 đồng, đưa phạm về mức 23.400 - 25.122 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Khoảng cách giá USD giữa thị trường tự do và ngân hàng hiện khá lớn. Giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn 1.000 đồng còn giá USD bán ra cũng ít hơn khoảng 800 - 900 đồng so với thị trường tự do.

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vào lúc 14h30 ngày 11/3 (giờ Việt Nam) ở mức 102,74 điểm, tăng 0,03% so với phiên liền trước.