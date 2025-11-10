Giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh 200 đồng/USD

(VTC News) -

Ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 25.106 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua.

Tỷ giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ. Cụ thể, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), giá bán USD niêm yết ở mức 26.361 đồng/USD, giá mua USD chuyển khoản ở mức 26.121 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng lên mức 26.104 - 26.361 đồng/USD (mua - bán).

Ở chiều ngược lại, lúc 11h30, giá USD ở thị trường tự do giảm mạnh 200 đồng/USD. Cụ thể, giá mua - bán USD tại nhiều cửa hàng phổ biến ở mức 27.700 đồng - 27.800 đồng/USD.

Ngày 10/11, giá USD trên thị trường tự do lao dốc.

Trước đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã tăng mạnh, có lúc lên tới 27.825 đồng/USD, tương ứng mức tăng 8,1% so với đầu năm. Mức tăng này được cho là do chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng làm tăng nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường phi chính thức.

Trên thế giới, chỉ số USD-Index đạt 99,62 điểm, giảm 0,26% trong 1 tuần qua. Đồng bạc xanh đã yếu đi sau khi Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận người tiêu dùng Mỹ đang phải trả thêm chi phí cho hàng hóa do chính sách thuế quan của ông, dù vẫn khẳng định rằng xét về tổng thể người Mỹ đang hưởng lợi rất lớn từ chính sách này.

Bên cạnh đó, báo cáo việc làm tháng cũng bị hoãn công bố làm nhà đầu tư tiếp tục thiếu thông tin, kéo theo tâm lý thị trường suy yếu và đồng USD giảm giá.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán MBS, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong tháng 9, tháng 10 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 để nâng tổng mức giảm năm nay lên 75 điểm cơ bản, sẽ là yếu tố giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá USD/VND đến cuối năm. Đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho NHNN duy trì chính sách nới lỏng và giữ môi trường lãi suất thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong tháng 10, giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Cụ thể trong nước, chỉ số giá USD giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,62% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng đầu năm, chỉ số giá USD tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.