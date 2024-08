Giá USD ngân hàng xuống thấp nhất trong 5 tháng

(VTC News) -

Ngày 27/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 24.224 đồng/USD, giảm 30 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Mức giá giao dịch tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên mức 23.400 - 25.450 đồng/USD.

Chiều 27/8, nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm mạnh giá mua và bán USD, đưa tỷ giá bán ra xuống dưới mức 25.000 đồng/USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2024.

Cụ thể, lúc 19h ngày 27/8, các ngân hàng quốc doanh Vietcombank niêm yết tỷ giá đồng USD ở mức 24.630 - 25.000 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng. VietinBank ở mức 24.659 - 24.999 đồng/USD (mua - bán), giảm 24 đồng.

Tại BIDV, giá USD được niêm yết ở mức 24.655 - 24.995 đồng/USD (mua - bán), giảm 45 đồng. Còn Agribank niêm yết giá USD ở mức 24.640 - 24.990 đồng/USD (mua - bán).

Tỷ giá USD/VND giảm xuống thấp nhất kể từ tháng 4/2024. (Ảnh minh họa: VnEconomy)

Tại các ngân hàng thương mại, Eximbank giảm giá USD 20 đồng, về mức giá 24.630 - 25.060 đồng/USD (mua - bán). Techcombank giảm 21 đồng ở chiều mua và giảm 39 đồng ở chiều bán, xuống còn 24.632 - 25.009 đồng/USD (mua - bán).

Trong vòng 1 tháng, giá đồng USD tại các ngân hàng giảm khoảng 400 đồng, tương đương mức giảm gần 2%. Tại thị trường tự do, đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.150 - 25.300 đồng/USD.

Nguyên nhân chính của việc giảm giá được giới chuyên gia nhận định là do chỉ số USD Index giảm. Sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua, do những lo ngại về căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất.

Các chuyên gia nhận định rằng, tỷ giá USD/VND có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới nếu những yếu tố hỗ trợ hiện nay vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.