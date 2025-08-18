(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng 18/8, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.245 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 910 đồng, tương đương mức tăng ròng 3,7%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.982 đồng/USD và 26.507 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán, về mức 24.033-26.457 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay ghi nhận một phiên tăng khá mạnh, lên mức cao kỷ lục mới.

Techcombank niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.018 đồng và bán ra 26.507 đồng, áp dụng đối với các mệnh giá 1-2 USD. Đây là giá bán kịch trần biên độ cho phép của Ngân hàng Nhà nước hôm nay.

Giá USD ngân hàng vượt 26.500 đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá USD tại VietinBank tăng lên mức 26.107 - 26.467 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và bán ra.

Tại ngân hàng tại Vietcombank, giá USD tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán, nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 26.080 đồng/USD, còn giá bán ra là 26.470 đồng/USD.

Tương tự, giá USD tại BIDV cũng tăng 30 đồng ở cả 2 chiều, lên mức 26.110-26.470 đồng/USD (mua - bán).

Ngân hàng Sacombank cũng tăng giá USD lên 26.101-26.461 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 21 đồng ở cả chiều mua và bán.

Như vậy, so với đầu năm, giá bán USD trên kênh ngân hàng thương mại đã tăng hơn 900 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 3,5%.

Cùng thời điểm, giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch phổ biến ở mức 26.450 - 26.505 đồng/USD, tức tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 5 đồng ở chiều bán so với ngày 15/8.

Trong khi đó, chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) hiện đang ở mức 97,95 điểm, tăng 0,1% so với phiên liền trước.

Đồng USD biến động nhẹ khi giới đầu tư đang theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời chờ đợi thông tin từ Hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).