Gia thế hiển hách nhất showbiz và lời trăng trối của diễn viên Hứa Thiệu Hùng

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng rạng sáng 28/10 trong vòng tay của bạn bè, người thân. Sự ra đi của ông khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc thương.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng.

Diễn viên qua đời chỉ chưa đầy 1 ngày trở bệnh nặng. Ông nhanh chóng rơi vào hôn mê và được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, ông qua đời vì ung thư dẫn tới suy đa tạng.

Tang lễ của Hứa Thiệu Hùng dự kiến được tổ chức riêng tư tại Singapore, gồm gia đình và những người bạn thân thiết dự.

Gia thế hiển hách bậc nhất showbiz Hoa ngữ

Hứa Thiệu Hùng vốn có gia thế hiển hách bậc nhất trong giới showbiz Hoa ngữ. Ông sinh năm 1948 trong một gia đình quyền quý ở Quảng Đông (Trung Quốc). Nam diễn viên là hậu duệ của dòng họ Hứa, được mệnh danh là "gia tộc số một của Quảng Châu hiện đại".

Gia đình tỷ phú Hứa Tấn Hanh (ông xã Lý Gia Hân) ở Hong Kong cũng là họ hàng của Hứa Thiệu Hùng.

Cha của ông là tên tuổi lớn trong ngành kinh doanh vàng bạc. Nhiều người ví von nam diễn viên "ngậm thìa vàng ra đời", cuộc sống sung túc từ trẻ đến tuổi già không lo nghĩ.

Khi còn là diễn viên thực tập, Hứa Thiệu Hùng không phải gặp áp lực tiền bạc. Những ngày đầu sự nghiệp, ông thường lái xe Mercedes-Benz - loại xe đắt đỏ bấy giờ đi làm. Biệt danh "Benz Hùng" được đồng nghiệp đặt cho ông từ đó.

Dù gia thế hiển hách, Hứa Thiệu Hùng chưa bao giờ tỏ vẻ trịch thượng.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về gia thế, nam diễn viên khiêm tốn nói: “So với rất nhiều người trong dòng tộc, tôi là người kém cỏi. Gia tộc tôi uy danh nhất là thời cố nội Hứa Ứng Quỳ. Lúc đó, ông làm quan to trong triều đình nhà Thanh. Sau này, gia tộc đã suy yếu hơn hẳn rồi”.

"Vua vai phụ" nổi danh hơn 50 năm

Hứa Thiệu Hùng đóng phim từ thập niên 1970. Suốt hơn 50 năm qua, ông miệt mài diễn xuất, sở hữu gia tài hơn 300 tác phẩm lớn nhỏ như: Thần điêu đại hiệp (1983), Ỷ thiên đồ long ký (1986), Mẹ chồng nàng dâu, Chuyện chàng Vượng, Sứ đồ hành giả, Thiết thám.

Ông đặc biệt được khán giả nhớ đến với vai Hoan Hỉ ca trong Sứ đồ hành giả. Hứa Thiệu Hùng cũng từng được đề cử nhiều giải thưởng tại các kỳ trao giải, liên hoan phim danh giá.

Hứa Thiệu Hùng gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài thân thiện, lối diễn xuất duyên dáng.

Ông được nhiều thế hệ đồng nghiệp yêu quý, nhận làm "bố nuôi" như: Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch... Khán giả đánh giá ông là "Vua vai phụ", mặc định phim nào có sự góp mặt của ông đều đặc sắc, hấp dẫn.

Vai diễn của cùng của ông trên màn ảnh là phim Tuyệt mệnh pháp quan. Tác phẩm vẫn đang được phát sóng trên đài truyền hình thời gian qua.

Những năm cuối đời, Hứa Thiệu Hùng miệt mài làm nghề. Ông vẫn tham gia show truyền hình, quay phim ở Malaysia và Trung Quốc, vừa cùng con gái sáng tạo nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Cuộc hôn nhân hơn 30 năm giàu có, viên mãn bên bà xã

Vốn nổi tiếng sôi nổi trên màn ảnh, Hứa Thiệu Hùng lại là người trầm lặng, khép kín trong đời sống. Sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu, năm 1992, ông kết hôn với người phụ nữ Singapore và có 1 con gái.

Suốt hơn 30 năm qua, cả 2 chung sống hạnh phúc. Nam diễn viên được khen là người chồng, người cha chung thủy, yêu thương vợ con.

Hứa Thiệu Hùng bên bà xã và con gái.

Khi con gái kết hôn, Hứa Thiệu Hùng rất vui mừng. Ông đầu tư gần 10 triệu đô la Hong Kong để hỗ trợ con gái kinh doanh chuỗi quán cà phê và tiệm bánh tại Singapore.

Vài năm trước, ông mua một căn nhà biệt lập rộng khoảng 370 mét vuông ở Singapore trị giá hơn 20 triệu đô la Hong Kong để cả gia đình cùng sinh sống.

Trong những video ghi hình cuối đời, Hứa Thiệu Hùng từng bày tỏ ông sống vô tư, lạc quan bởi quan niệm cuộc đời vô thường, ngắn ngủi.

"Sẽ có ngày bạn sẽ buông bỏ mọi thứ, nhận ra sức khỏe mới là gốc rễ. Một trăm năm nữa cát bụi về với cát bụi, chúng ta lao động một đời, không mang nổi một viên ngói viên gạch theo", ông bày tỏ.

Trên Weibo, đoạn clip ông chia sẻ thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Những chia sẻ trên được cư dân mạng xem như lời trăng trối, quan điểm sống tích cực của nam diễn viên muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ.