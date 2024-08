Giá nhà trọ tăng chóng mặt, tân sinh viên khóc ròng

Gia đình ba em không mấy khá giả, dự kiến mỗi tháng bố mẹ chu cấp khoảng 2,5 triệu đồng/người. Do vậy nhóm bạn dự tính thuê chung phòng khoảng trên 20m2, giá 2 triệu đồng/tháng, đủ đồ, nhà vệ sinh khép kín, đặc biệt có thể đi bộ tới trường để tiết kiệm chi phí xăng xe.

Uyên tham gia nhiều hội nhóm trên mạng, mỗi ngày dành cả tiếng đọc các bài rao. Ưng ý phòng nào, nữ sinh gửi ảnh và thông tin cho cả nhóm. Nếu thấy được, Uyên sẽ liên lạc với người cho thuê để xem phòng. Tuy nhiên, sau gần 10 lần chốt hụt, Uyên nhận ra cách này không hiệu quả và giá thuê thực tế quá cao so với mục tiêu mong muốn ban đầu.

"Hồi tháng 7, một số nhà trọ quanh trường quảng cáo giá thuê 2 triệu, nhưng giờ liên hệ lại thì tăng lên 3-4 triệu đồng/tháng. Thậm chí nhà trọ khu vực đường Nguyễn An Ninh giá thuê tăng theo ngày. Hôm trước chủ nhà trọ báo giá 3 triệu đồng, hôm sau liên hệ lại để đặt cọc chốt thuê thì lại có giá 4 triệu đồng. Lý do được ông chủ đưa ra vì lắp thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy và nhu cầu thuê tăng cao nên phải tăng giá cạnh tranh", Uyên nói.

Chưa kể, những phòng trọ đáp ứng được yêu cầu của nhóm bạn đưa ra thì giá không dưới 5 triệu đồng/tháng, chưa tính điện, nước, internet.

"Sau ngày 6/9, em và các bạn bắt đầu tập trung và học những học phần đầu tiên, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhà trọ vừa vừa tầm kinh tế, cả ba đều hoang mang", tân sinh viên nói.

Hoàng Thị Bích Trang, (18 tuổi, quê Thanh Hoá) cũng trong tình cảnh tương tự. Cả tuần nay em vẫn chưa tìm được phòng trọ quanh khu vực trường Đại học Giao thông vận tải dù ngày đi học đã cận kề.

Trước ngày làm thủ tục nhập học, Trang cùng mẹ lên Hà Nội tranh thủ tìm phòng trọ quanh trường. Nữ sinh ưng vài phòng ở gần trường nhưng giá cao. Chẳng hạn, phòng rộng 15 m2 kèm gác lửng được rao 4 triệu đồng/tháng, chưa kể điện nước, wifi, phí gửi xe. Hay những phòng rộng chừng 20m2 khép kín quanh khu vực đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc, Pháo Đài Láng giá không dưới 4,5 triệu đồng/tháng.

Hồi đầu giữa tháng 8, ngay khi biết trúng tuyển đại học, Trang nhờ anh họ tìm thuê phòng trọ giúp, mức giá chỉ khoảng 2,5-3 triệu đồng/phòng khép kín. Giờ đây chỉ sau hơn tuần, giá phòng gần như đã tăng gấp 1,5 - 2 lần.

"Nếu vài tháng đầu mà em chưa tìm được bạn ghép thì chi phí đội lên rất nhiều", Trang lo và cho biết đang xin mẹ cho đi làm thêm để bù vào tiền phòng và chi phí sinh hoạt, đỡ đần gia đình.

Theo lịch của trường, ngày 17/9 tân sinh viên toàn khoá sẽ học giáo dục công dân, Trang dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 2/9 sẽ lên Hà Nội trước để ổn định chỗ ăn ở, chuẩn bị hành trang đi học.

Giá tăng bất chấp

Theo khảo sát của PV Báo điện tử VTC News, giá nhà trọ tại khu vực nội thành Hà Nội tăng cao do vào mùa nhập học. Giá thuê trọ tại các khu vực quận đông trường đại học như Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng (tăng 500 đến 1 triệu đồng/phòng so với tháng trước) cho phòng diện tích từ 15 đến 17m2, có vệ sinh khép kín. Với những phòng đầy đủ đồ, vệ sinh khép kín, 20 - 30m khoảng 5 triệu đồng (tăng 500.000 đồng so với tháng trước).