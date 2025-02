Giả danh nhân viên nhà mạng lừa người dân chiếm đoạt tiền

(VTC News) -

Ngày 25/2, theo tin từ Công an xã Mỹ Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo, giúp người dân tránh khỏi nguy cơ mất tài sản lớn.

Trước đó, sáng 24/2, Công an xã Mỹ Long tiếp nhận tin báo của ông C. V. H (1960) và bà P. T. T (1961), cùng trú tại thôn 3, xã Mỹ Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết trong nhiều ngày liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại 0850044.... Từ đầu dây bên kia, một người tự xưng là "nhân viên nhà mạng" cảnh báo rằng ông H và bà T đã sử dụng sim chính chủ của mình để đăng ký mạo danh nhằm kêu gọi quỹ từ thiện với số tiền lớn.

Ông C.V.H và bà P.T.T đến trình báo cơ quan Công an

Đối tượng lừa đảo khẳng định rằng hành vi này có thể bị xử lý hình sự và yêu cầu ông H chuyển hơn 98 triệu đồng, còn bà T phải chuyển 86 triệu đồng vào tài khoản 0446601.... tại một chi nhánh ngân hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Ngoài ra, chúng còn đe dọa nếu không thực hiện, hồ sơ của họ sẽ bị chuyển lên cơ quan Công an để triệu tập làm việc, thậm chí có thể bị bắt giam.

Thấy nghi vấn, ông H và bà T tìm đến Công an xã Mỹ Long để trình báo.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã tiếp nhận vụ việc, trấn an tinh thần hai công dân và tiến hành xác minh. Sau khi kiểm tra, cán bộ Công an khẳng định đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm đánh vào tâm lý hoang mang của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Công an xã Mỹ Long đã giúp ông H và bà T nhận thức rõ thủ đoạn của kẻ xấu, tránh được nguy cơ mất tiền oan.