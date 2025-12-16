Giả công an kiểm tra, nam thanh niên đưa nữ sinh vào khách sạn để 'đóng phạt'

Ngày 16/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra các hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Phúc Thắng. (Ảnh: T.B)

Theo thông tin ban đầu, tối 13/12, hai học sinh Nguyễn Anh V. (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Yến N. (16 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thịnh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tây Hòa 5, đoạn qua ấp Lộc Hòa (xã Hưng Thịnh). Khi đến khu vực vắng người, cả hai bị Nguyễn Phúc Thắng mặc trang phục giống công an, khoác áo ngoài, điều khiển xe máy áp sát, dừng xe kiểm tra.

Thắng đe dọa, yêu cầu hai học sinh nộp phạt 4,1 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện. Do hoảng sợ, em N. đã đưa cho đối tượng 2,2 triệu đồng bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Chưa dừng lại, Thắng tiếp tục ép buộc nộp thêm tiền, đồng thời yêu cầu em V. điều khiển xe về nhà, còn đối tượng chở nữ sinh N. đến một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Thịnh để chờ lấy số tiền còn lại.

Trang phục đối tượng sử dụng khi giả danh công an. (Ảnh: T.B.)

Lợi dụng lúc Thắng sơ hở ra quầy thanh toán tiền phòng, em N. đã nhanh trí bỏ chạy, nhờ người dân hỗ trợ và trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Hưng Thịnh khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp Công an xã Phước An đã bắt giữ Nguyễn Phúc Thắng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.