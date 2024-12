Giá cà phê hôm nay 29/12: Xu hướng giảm bao trùm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 29/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giảm 50 USD/tấn, ở mức 4.953 USD/tấn, giao tháng 5/2025 giảm 53 USD/tấn, ở mức 4.884 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giảm 2 cent/lb so với phiên giao dịch trước, ở mức 322 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 giảm 2 cent/lb, ở mức 317 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, dao động ở mức 120.300 - 121.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 120.800 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 120.300 đồng/kg, giảm 1.200 đồng so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai cũng ghi nhận giảm 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 120.0800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 12, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 48.371 tấn, với kim ngạch 263,6 triệu USD. Con số này cho thấy sự giảm mạnh 51,5% về lượng và 6,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2024, tổng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,26 triệu tấn, mang về kim ngạch kỷ lục 5,2 tỷ USD. Mặc dù giảm 16,5% về lượng, kim ngạch vẫn tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu cà phê đã phá vỡ kỷ lục từ năm 2023 nhờ vào việc giá nông sản liên tục tăng cao.

Giá xuất khẩu mặt hàng này từ đầu năm đến nay đạt bình quân 4.105 USD/tấn, tăng 58,5% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 12, giá xuất khẩu bình quân đạt 5.450 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng trước nhưng tăng 92% so với nửa đầu tháng 12 năm ngoái.

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023 - 2024 ước đạt khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn, giảm 6% so với niên vụ trước. Dự báo cho niên vụ 2024 - 2025 (đang trong giai đoạn thu hoạch) cũng cho thấy sự giảm khoảng 5%.

Việc nguồn cung trong nước sụt giảm đã góp phần khiến giá nông sản này tăng mạnh trong 2 năm qua.