Giá cà phê hôm nay 29/10: Thế giới tăng, trong nước giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 29/10 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 giao dịch ở mức 4.502 USD/tấn, tăng 72 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 1/2025 giao dịch ở mức 4.410 USD/tấn,giảm 1 USD/tấn so với một ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2024 giao dịch ở mức 252 cent/lb, tăng 4 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 251 cent/lb, tăng 3 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê thế giới tăng trở lại. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, dao động trong khoảng 108.500 - 109.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 109.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 108.500 đồng/kg đồng/kg, giảm 900 đồng/kg so với 1 ngày trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 109.000 đồng, giảm 800 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 900 đồng, giao dịch ở mức 109.100 đồng/kg.

Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 10/2023 - 9/2024), Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê với giá trị 5,43 tỷ USD. Đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD. Giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 3.673 USD/tấn, tăng gần 50% so với niên vụ trước.

Với mức tăng như trên, cà phê hiện là nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là khu vực thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong niên vụ 2023/24, với trị giá 2 tỷ USD, tăng 41% so với niên vụ trước, chiếm 38% về lượng và 37% về kim ngạch trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Theo các chuyên gia, hiện doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức như: Giá tăng kích thích nông dân chạy theo những lợi ích ngắn hạn; Gia tăng tình trạng thiếu hụt nguồn cung do tồn kho trong nước đang cạn dần.