Giá cà phê hôm nay 26/4: Trong nước tăng mạnh gần 2.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 26/4 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta tháng 5/2025 giảm 17 USD/tấn, còn 5,410 USD/tấn, kỳ giao tháng 7/2025 giảm 21 USD/tấn, còn 5,348 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2025 tăng 3,95 cent/lb, lên 402,75 cent/lb, kỳ giao tháng 7/2025 tăng 2,8 cent/lb, lên 394,1 cent/lb.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 131.500 - 132.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 132.200 đồng/kg, tăng mạnh 1.700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 132.200 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.600 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 132.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg và ở mức giá 131.500 đồng/kg.

Theo nhận định của chuyên gia, thời gian tới giá cà phê khả năng tiếp tục tăng mạnh cả trong nước và thế giới. Đây là xu hướng thị trường trước những lo ngại về nguồn cung toàn cầu bị hạn chế và thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê trọng điểm trên thế giới. Bên cạnh đó, đồng USD tiếp tục suy yếu đã hỗ trợ giá hàng hóa, bao gồm cả cà phê.

Đà tăng này chủ yếu do lo ngại về nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là từ Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Dự báo sản lượng cà phê của Brazil có thể giảm 5-10% so với dự kiến trước đó, do ảnh hưởng của hạn hán và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong nước, nông dân có xu hướng giữ hàng chờ giá lên cao hơn, dẫn đến nguồn cung hạn chế. Nhiều nhận định cho rằng, nếu tình trạng khô hạn kéo dài và nguồn cung không được cải thiện, giá cà phê trong nước có thể đạt mức 150.000 đồng/kg trong thời gian tới.