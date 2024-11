Giá cà phê hôm nay 19/11: Trong nước tăng, thế giới giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 19/11 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 4.735 USD/tấn, giảm 38 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.675 USD/tấn, giảm 24 USD/tấn so với phiên giao dịch liền trước.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 ở mức 280 cent/lb, giảm 1 cent/lb so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn tháng 3/2025 cũng giao dịch ở mức 282 cent/lb, giảm 1 cent/lb.

Giá cà phê biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở các địa phương, giao dịch quanh mức 113.100 - 113.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 113.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.100 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay được thu mua ở mức 113.700 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ với phần thắng thuộc về ông Donald Trump đã tạo kỳ vọng tích cực về thị trường tài chính cũng như kinh tế Mỹ. Điều này khiến giới đầu cơ dịch chuyển dòng tiền từ các thị trường có tính trú ẩn cao như kim loại quý sang các thị trường có tính đầu cơ sinh lời cao như cà phê. Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ giá cà phê tăng mạnh.

Bên cạnh yếu tố tài chính, thông tin cơ bản về cung - cầu trên thị trường cũng có những chuyển biến mới, góp phần thúc đẩy giá cà phê tăng trong tuần qua.

Tại Brazil, mặc dù mưa đã trở lại từ tháng 10 nhưng lượng mưa thấp hơn mức trung bình lịch sử, khiến giới phân tích lo ngại mùa vụ cà phê 2024 - 2025 sẽ không thể phục hồi hoàn toàn sau những thiệt hại từ đợt nắng nóng kỷ lục trong giai đoạn ra hoa quan trọng.

Hãng tư vấn StoneX dự đoán sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2024 - 2025 giảm 0,4% so với vụ hiện tại, chủ yếu do sự sụt giảm của cà phê Arabica dưới ảnh hưởng từ khô hạn. Theo đó, sản lượng cà phê Arabica vụ tới của quốc gia Nam Mỹ giảm 10,5% so với vụ trước, về còn 40 triệu bao loại 60 kg.

Tại Việt Nam, lo ngại về thời tiết xuất phát từ dự báo La Nina sẽ bắt đầu hoạt động trong những tháng cuối năm nay tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất nước ta. La Nina có thể gây tình trạng mưa lũ nhiều hơn bình thường, làm gián đoạn hoạt động thu hoạch cà phê của nông dân.

Tiến độ thu hoạch không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, thậm chí còn làm giảm sản lượng do không đảm bảo được chất lượng hạt. Trước đó, do ảnh hưởng từ đợt nắng nóng kéo dài đầu năm, giới phân tích đã dự báo sản lượng cà phê vụ 2024 - 2025 của Việt Nam có thể giảm 10-15% so với vụ 2023 - 2024.

Đáng chú ý, sau cuộc họp 2 ngày diễn ra vào 13 - 14/11, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua việc hoãn thời gian thi hành Quy định chống phá rừng EUDR thêm 12 tháng, giống như đề xuất trước đó của Ủy ban châu Âu (EC).

EP cũng tìm cách giảm bớt lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng như thịt bò và đậu nành liên quan đến nạn phá rừng. Việc hoãn thời điểm bắt đầu thi hành EUDR được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng đẩy mạnh mua vào cà phê của các nước nhập khẩu chính tại châu Âu như thời gian qua, khiến giá điều chỉnh nhẹ vào phiên cuối tuần.