Giá cà phê hôm nay 15/2: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 15/2 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 ở mức 5.794 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5 ở mức 5.788 USD/tấn, giảm 33 USD/tấn so với mức giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 438,90 cent/lb, tăng 7,1 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 425,10 cent/lb, tăng 4,9 cent/lb mức giao dịch hôm qua.

Ảnh minh họa: Công Thương.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 132.300, giảm 700 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 131.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg, được thương lái thu mua ở mức 132.300 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 132.500 đồng/kg, giảm 500

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 15 ngày đầu tháng 1/2025 đạt 73,8 nghìn tấn, trị giá 399,4 triệu USD, tăng 52,6% về lượng và tăng 51,5% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 12/2024; so với 15 ngày đầu tháng 1/2024 giảm 31,4% về lượng nhưng tăng 26,0% về trị giá.

Nửa đầu tháng 1/2024, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng so với tháng trước, trung bình ở mức 5.411 USD/tấn. Trong tháng 12/2024, giá bình quân cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 5.378 USD/tấn, giảm nhẹ 3,6% so với tháng 11/2024; tuy nhiên so với tháng 12/2023 tăng mạnh 86,3%.

Trên thế giới, cà phê đã tăng giá mạnh do triển vọng vụ mùa Arabica nhỏ hơn tại Brazil, quốc gia sản xuất hàng đầu trong niên vụ 2025/26 sắp tới. Dự báo bình quân cho sản lượng cà phê Arabica của Brazil trong vụ mùa này là 40,55 triệu bao, giảm so với 43,4 triệu bao của vụ trước. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng vụ mùa 2026/27 có thể mang lại sản lượng lớn hơn nếu Brazil vượt qua giai đoạn sương giá và mưa mà không bị thiệt hại.

Giá cà phê Arabica nằm trong nhóm thị trường hàng hóa có hiệu suất mạnh nhất năm 2024, đã tăng khoảng 70% và đạt mức cao kỷ lục 4,2995 USD vào ngày 11/2. Tổng sản lượng cà phê của Brazil dự báo giảm xuống còn 64,6 triệu bao từ 66,4 triệu bao trong niên vụ 2024/25, trong đó sản lượng robusta (conillon) tăng nhẹ bù đắp phần nào sự sụt giảm của Arabica.

Giá cà phê robusta được dự báo sẽ kết thúc năm 2025 ở mức 4.200 USD/tấn, giảm 28% so với mức đóng cửa hôm thứ Tư (12/2). Sản lượng robusta của Brazil được dự báo sẽ tăng lên 24,5 triệu bao trong vụ 2025/26, so với 21 triệu bao của vụ trước. Tại Việt Nam, sản lượng robusta cũng được dự báo tăng lên 29 triệu bao, từ 28 triệu bao trong niên vụ 2024-2025.