Giá xăng RON95, dầu diesel tăng

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 447 đồng/lít, không cao hơn 22.504 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 335 đồng/lít, không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 555 đồng/lít, không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít, không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 340 đồng/kg, không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tuy không thực hiện trích lập nhưng đã chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ 15h ngày 12/3.

Theo Bộ Công Thương, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2058/VPCP-KTTH ngày 10/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu (từ kỳ ngày 10/3/2026) và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11/3 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10/3 tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 11/3 so với ngày 10/3 là: 116,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,460 USD/thùng, tương đương giảm 2,06%); 129,170 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,750 USD/thùng, tương đương tăng 1,37%); 157,270 USD/thùng dầu hỏa (tăng 14,280 USD/thùng, tương đương tăng 9,99%); 163,560 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,160 USD/thùng, tương đương tăng 1,97%); 670,930 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,780 USD/tấn, tương đương giảm 1,73%).

Trước đó, từ 22h ngày 11/3, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh.

Xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, không cao hơn 22.951 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, không cao hơn 25.240 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, không cao hơn 26.470 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, không cao hơn 24.419 đồng/lít. Dầu mazut giảm 5.706 đồng/kg, không cao hơn 19.001 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành bất thường này, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học ở mức 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít và dầu mazut: 4.000 đồng/kg.