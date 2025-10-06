GDP quý III và 9 tháng đầu năm cùng cao thứ 2 trong 14 năm

(VTC News) -

Cụ thể, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.

Trong khi đó, GDP 9 tháng ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, cũng chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022.

Khu vực công nghiệp và xây dựng - dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế.

Tốc độ tăng GDP 9 tháng so với cùng kỳ năm trước giai đoạn 2011 - 2025 (đơn vị %). (Nguồn: Cục thống kê).

Về tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam FDI, tính đến ngày 30/9 đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 9 tháng ước đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2021 đến nay.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng FDI ký vào Việt Nam 9 tháng các năm 2021-2025 (đơn vị tỷ USD). (Nguồn: Cục Thống kê).

Về xuất nhập khẩu, tính chung 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,0%; nhập khẩu tăng 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.