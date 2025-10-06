GDP quý III và 9 tháng đầu năm cùng cao thứ 2 trong 14 năm

Cụ thể, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.
Trong khi đó, GDP 9 tháng ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, cũng chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022.
Khu vực công nghiệp và xây dựng - dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế.
Về tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam FDI, tính đến ngày 30/9 đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 9 tháng ước đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2021 đến nay.
Về xuất nhập khẩu, tính chung 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,0%; nhập khẩu tăng 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.
