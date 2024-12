Gây tai nạn làm 3 người chết rồi bỏ trốn, tài xế lĩnh 8 năm tù

(VTC News) -

Ngày 11/12, TAND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với Bùi Ngọc Hải (SN 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, lúc 5h50 ngày 8/6, Bùi Ngọc Hải điều khiển ô tô tải BKS: 29H-889.xx di chuyển trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận thôn Lai Trung, xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), do không giữ khoảng cách nên Hải lái xe đâm vào ô tô tải BKS: 38C-180.xx do anh N.V.H. (SN 1992, quê ở Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo 2 người đàn ông.

Bị cáo Bùi Ngọc Hải tại toà. (Ảnh: H.T.V)

Cú tông mạnh khiến ô tô 38C-180.xx lao sang làn ngược chiều và bị xe đầu kéo tông trực diện. Vụ tai nạn làm 3 người ngồi trên ô tô tải BKS: 38C-889.xx chết tại chỗ. Các phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản gần 400 triệu đồng.

Sau khi va chạm, Hải dừng phương tiện xuống kiểm tra và thấy 3 người chết nhưng do hoảng sợ và lo lắng nên vội rời khỏi hiện trường.

Hải sau đó có gọi điện cho người thân thông báo về vụ việc và nhận được lời khuyên nên sớm ra trình diện công an, nhưng Hải không làm theo. Hơn nửa tháng sau đó, Hải di chuyển qua nhiều địa phương đến Hà Nội rồi tới một số tỉnh miền núi phía Bắc. Quá trình đó, Hải gần như cắt đứt liên lạc với mọi người trước khi đến Công an tỉnh Hà Nam đầu thú do sức khoẻ, tinh thần ngày càng suy sụp.

Hiện trường vụ tai nạn do bị cáo Hải gây ra. (Ảnh: H.T.V)

Hải sau đó được di lý về Công an huyện Cẩm Xuyên. Khai nhận với cơ quan Công an, Hải cho hay, hai năm qua làm nghề lái xe tải đường dài, vận chuyển hàng cho một công ty có trụ sở đóng ở thành phố Hà Nội. Hải thừa nhận thời điểm trước khi xảy ra va chạm nhìn thấy xe tải BKS: 38C - 889.xx bật xi nhan chuyển hướng nhưng do khoảng cách gần nên không xử lý kịp.

Tại phiên toà, bị cáo Bùi Ngọc Hải gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân vì những mất mát mà họ phải gánh chịu do hành vi của mình gây ra. Đồng thời mong HĐXX xem xét, cân nhắc tới hoàn cảnh của bị cáo để đưa ra mức án nhẹ nhất, để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời và sửa chữa những sai lầm.

Trên những cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Hải 8 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề lái xe 2 năm từ ngày chấp hành án xong.