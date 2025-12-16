Gắp kẹp tóc dài 7cm khỏi dạ dày bé gái 6 tuổi

(VTC News) -

Ngày 16/12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảnh Ngãi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi T.V.K.N. (6 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) nhập viện do nuốt phải dị vật là kẹp tóc bằng kim loại.

Kẹp tóc dài 7cm được gắp ra ngoài. (Ảnh: BV)

Theo người nhà, sau bữa trưa tại trường, khi nằm ngủ trưa, bé ngậm kẹp tóc trong miệng và vô tình nuốt phải. Bé báo với cô giáo và được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong ổ bụng, ở ngang mức đốt sống. Bệnh nhi được chỉ định nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó trưởng khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi - cho hay quá trình can thiệp nội soi gặp nhiều khó khăn do trong dạ dày bệnh nhi còn nhiều thức ăn. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, ê-kíp đã gắp thành công chiếc kẹp tóc dài khoảng 7cm ra khỏi dạ dày, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Bé đang được theo dõi sức khỏe sau nội soi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo những dị vật sắc nhọn như kim, kẹp tóc, ghim nếu trôi xuống đường tiêu hóa rất nguy hiểm. Những vật này có thể gây thủng, chảy máu hoặc nhiễm trùng nặng. Khi trẻ vô tình nuốt phải dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để can thiệp kịp thời.

Cách đây hơn 2 tháng, cháu bé 5 tuổi đang học tại trường Mầm non Quảng Hợp (xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) nuốt phải dị vật, sau đó được giáo viên phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ kiểm tra và phát hiện T. trong tình trạng không ý thức, đồng tử giãn, mạch không, huyết áp không. Sau đó, T. được chuyển đến bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Sau sự việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường rà soát và kiểm tra đồ chơi, đồ dùng học tập của học sinh tại các lớp học.

Qua đó, nhà trường có thể nhanh chóng phát hiện, tiêu hủy các vật, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có kích thước nhỏ mà học sinh có nguy cơ ngậm, nuốt dẫn đến ngạt thở hoặc gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của học sinh.