Gần Tết, nhiều thương hiệu khuyến mại lớn

(VTC News) -

Theo đó, khách hàng mua các sản phẩm Panasonic nằm trong danh mục áp dụng tại các đại lý thuộc chương trình sẽ được tham gia chương trình ưu đãi “Mua Panasonic Chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” và có cơ hội trúng xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin, trị giá hơn 36 triệu đồng/ giải thưởng. Dòng xe này có khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của gia đình Việt.

Ngoài ra, với mỗi hóa đơn mua hàng hợp lệ, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm hoặc quay số trúng thưởng tại từng đại lý. Danh mục sản phẩm áp dụng bao gồm: Điều hòa dân dụng Inverter, các dòng tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo và gia dụng nhỏ của Panasonic có giá bán lẻ tối thiểu khuyến nghị ASP trên 2 triệu.

Các sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, đề cao tính hiệu quả và khả năng vận hành tối ưu, ứng dụng công nghệ hiện đại và tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi cho người dùng.

Thông tin về thời gian bốc thăm và danh sách trúng thưởng sẽ được công bố minh bạch trên các kênh truyền thông chính thức của đại lý thuộc chương trình, giúp khách hàng thuận tiện theo dõi và kiểm tra kết quả.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Panasonic luôn kiên trì kế thừa và phát huy những giá trị Nhật Bản trong triết lý tạo nên sản phẩm. Đó là kết tinh giữa công nghệ vì sức khỏe, lấy con người làm trung tâm để hướng tới cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững.

Với Panasonic, chất lượng Nhật Bản không chỉ dừng lại ở độ bền và khả năng sử dụng dài lâu, mà là sự cam kết về một cuộc sống vẹn tròn. Từ đó, người dùng có thể an tâm, tin dùng các giải pháp không khí sạch, giải pháp diệt khuẩn, giải pháp chăm sóc sức khỏe và giải pháp nước sạch từ Panasonic trong suốt nhiều năm liền.