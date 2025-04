Gần 80% sinh viên Đại học Ngoại thương tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc

(VTC News) -

Theo thống kê của Đại học Ngoại thương, trong số các sinh viên tốt nghiệp đợt này, 32,4% em đạt kết quả loại xuất sắc, 47% em đạt kết quả học tập loại giỏi, tổng số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt gần 80%.

Các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 của năm 2025 thể hiện được nỗ lực vượt bậc của mình trong quá trình học tập tại trường, khi phần lớn hoàn thành chương trình học tập trong vòng 3,5 năm.

Lễ tốt nghiệp của hơn 1.300 sinh viên Đại học Ngoại thương.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương đánh giá đây là khóa sinh viên đặc biệt nhất trong lịch sử 65 năm qua của trường, khi gần 4 năm trước các em phải dự lễ khai giảng trực tuyến đầy cảm xúc do ảnh hưởng của COVID-19.

Theo ông, đại dịch COVID-19 đặt ra thử thách chưa từng có, buộc thầy trò phải thay đổi cách tiếp cận tri thức, cách tương tác và thích nghi với một thế giới đầy biến động. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, các bạn sinh viên đã trưởng thành theo một cách rất riêng - học cách thích nghi linh hoạt, khám phá năng lực bản thân, nuôi dưỡng tư duy đổi mới, rèn giũa ý chí bền bỉ và trau dồi trách nhiệm, không chỉ với chính mình mà còn với cộng đồng.

"Thầy vô cùng tự hào khi đa số các tân cử nhân ngồi đây, đã xuất sắc tốt nghiệp sớm nửa năm so với lộ trình học tập thông thường. Những khó khăn đã không làm các em chùn bước, mà ngược lại, đã tôi luyện bản lĩnh và tiếp thêm động lực để các em vươn lên mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, khi đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn mà là định mệnh, nơi những cơ hội lớn song hành cùng thách thức chưa từng có.

GS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

Ông nhắc nhở các tân cử nhân: "Trên con đường phía trước, sẽ không ít lần, các em cảm thấy hoang mang khi đứng giữa các ngã rẽ. Nhưng hãy nhớ rằng, đặc quyền của tuổi trẻ là "thử và sai". Thành công không đến từ những con đường bằng phẳng, mà là kết quả của nhiều phép thử".

Các tân cử nhân hãy bước qua vạch an toàn để tự do khám phá, tự do khác biệt, tự do thất bại trên hành trình của mình bởi mỗi thử thách là cơ hội để trưởng thành, mỗi chông gai là bài học để trau dồi tri thức, kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh.

"Với tinh thần đổi mới, khát khao tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và niềm đam mê học hỏi không ngừng, thầy tin rằng các em sẽ tự mình khai mở những lối đi riêng, kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai", ông Tuấn nói.

Tốt nghiệp với điểm GPA 3.98/4.0, tân cử nhân Trần Thiên Hương (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế) chia sẻ, khóa 60 là khóa học đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng, chính những thiệt thòi ấy tạo nên lứa sinh viên thực sự khác biệt.

Các sinh viên xuất sắc tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp.

Khác biệt là bởi những ngày tháng học online không chỉ dạy sinh viên cách linh hoạt thích ứng, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo trong cách làm việc nhóm, mở lòng kết nối vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

K60 cũng khác biệt bởi ngọn lửa tinh thần Ngoại thương đã được nung nấu và bùng cháy mạnh mẽ hơn qua mỗi thử thách. Chính những chông gai tưởng chừng khó vượt qua lại là nơi Ngoại thương dạy sinh viên K60 những bài học quan trọng nhất: về lòng dũng cảm đối mặt với giới hạn bản thân, về ý chí kiên cường trước nghịch cảnh, và về sức mạnh tiềm ẩn để đứng dậy sau vấp ngã – rồi từ đó, tôi luyện nên những con người trách nhiệm và bản lĩnh hơn.

"Với tinh thần “Khác biệt để dẫn đầu”, chúng em nhận ra sự dẫn đầu ở Ngoại thương không phải là cuộc đua tranh thứ hạng, mà là khả năng dẫn dắt chính câu chuyện cuộc đời mình. Ngoại thương đã dạy chúng em biết trân trọng giá trị riêng và tỏa sáng theo cách riêng, không cần phải so sánh với bất kỳ ai khác", Thiên Hương xúc động phát biểu.