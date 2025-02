Galaxy S25 series đến tay người dùng Việt, khởi động phân khúc flagship

(VTC News) -

Từ 18h30 ngày 8/2, các hệ thống bán lẻ di động tại Việt Nam đồng loạt mở bán bộ ba smartphone cao cấp Samsung Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra trên cả nước.

Theo ghi nhận tại hệ thống CellphoneS, tính đến sát thời điểm chính thức giao máy tới tay khách hàng, hệ thống này có 2.500 đơn đặt trước, trong đó phiên bản Galaxy S25 Ultra chiếm phần lớn (80% tổng số lượng cọc), cho thấy đây vẫn là thiết bị "được lòng" người dùng Việt nhất.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu Galaxy S25 Ultra tại Việt Nam trong tối 8/2.

Trong số này, bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 256 GB được lựa chọn nhiều hơn cả, chiếm 65% số đơn hàng đối với dòng Galaxy S25 Ultra, bản 512 GB có tỷ lệ là 30%. Galaxy S25 series năm nay có 4 màu sắc, riêng màu xanh dương và đen trên Ultra được phần lớn khách hàng đặt trước tại đơn vị này.

Còn tại hệ thống FPT Shop, nhiều khách hàng đã có mặt tại các cửa hàng từ sớm để chờ đến thời gian mở hộp những mẫu điện thoại khởi động cho phân khúc flagship của năm 2025.

Không chỉ những người đặt mua máy, có số lượng không nhỏ người dùng cũng có mặt tại các điểm mở bán để tận tay trải nghiệm các công nghệ tiên tiến trên dòng sản phẩm mới từ Samsung như trí tuệ nhân tạo Human-like AI với khả năng hiểu và phản hồi lệnh giọng nói tự nhiên, camera Nightography chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng, Photo Assist giúp chỉnh sửa chuyên nghiệp ngay trên điện thoại...

Ông Nguyễn Như Thành - Phó giám đốc Ngành hàng Điện thoại FPT Shop

Ông Nguyễn Như Thành - Phó giám đốc Ngành hàng Điện thoại FPT Shop nói: "Chúng tôi kỳ vọng Galaxy S25 series sẽ tạo nên bước đột phá nhờ những nâng cấp mạnh mẽ về AI, hiệu năng vượt trội cùng thiết kế mới ấn tượng trên dòng Ultra. Hệ thống ghi nhận số lượng đơn đặt hàng tăng 15% so với dòng sản phẩm tiền nhiệm, cho thấy sức hút lớn của Galaxy S25 Series". Đơn vị không chia sẻ cụ thể về số lượng đơn đặt hàng cũng như lượng máy bàn giao tới tay người dùng trong ngày đầu mở bán.

Bà Nguyễn Phương Anh, đại diện truyền thông của hệ thống SamCenter cho biết tính đến 17h ngày 7/2, lượng khách hàng đặt cọc trước các sản phẩm mới tại đơn vị đã tăng thêm 20% so với chỉ tiêu dự kiến, đồng thời không có nhiều biến động so với lượng đặt cọc năm ngoái.

Ngoài ra, theo đánh giá của SamCenter, các sản phẩm Samsung Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus có sức mua cao hơn so với năm ngoái khoảng 43%, lý do là con chip được sử dụng cho đôi máy này giống với mẫu cao cấp Galaxy S25 Ultra.

Dù không kịp lên kệ cho mùa mua sắm cuối năm, Galaxy S25 series lại mang đến khởi đầu "ấm áp" cho phân khúc flagship trong quý 1/2025.

"Vì vậy, những khách hàng không quá chú trọng vào camera thì thường lựa chọn một trong hai sản phẩm này để tối ưu chi phí, đồng thời vẫn được trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trên một chiếc điện thoại cao cấp. Chúng tôi đã dự báo được trước tình hình và chuẩn bị sẵn một lượng hàng Galaxy S25, S25 Plus đủ sức đáp ứng cho khách hàng", vị đại diện nhận định.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Samsung Galaxy S25 Series không chỉ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng mà còn sở hữu hiệu năng vượt trội nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Công nghệ camera tiên tiến giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh, từ khả năng chụp thiếu sáng đến các công cụ chỉnh sửa thông minh. Đặc biệt, bộ công cụ trí tuệ nhân tạo có hỗ trợ tiếng Việt trôi chảy đã góp phần đáng kể tạo điểm nhấn cho dòng sản phẩm này trên thị trường.