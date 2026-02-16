Gà luộc gần 1,8 triệu đồng/con vẫn ‘cháy hàng’ ở chợ Hàng Bè sáng 29 Tết

Anh Hoàng Anh (sống ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nay gia đình quyết định mua gà luộc sẵn và một số món chính. “Ngày cuối năm việc nhiều, nếu tự làm hết sẽ rất vất vả. Giá có cao hơn ngày thường nhưng mình yên tâm về chất lượng, hình thức cũng đẹp để bày cỗ”, anh Hoàng Anh nói.