Gã đàn ông lợi dụng sơ hở, lấy hơn 4 tỷ đồng của công ty thức ăn chăn nuôi

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Công Thuận (sinh năm 1988, trú xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, TP Huế) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tuyên đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Hoàng Công Thuận. (Ảnh: CA)

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2023, Hoàng Công Thuận lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý và đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH ASIA Hà Nam (tỉnh Hà Nam) và các đại lý thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Quảng Trị và TP Huế với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quá trình giao hàng, Hoàng Công Thuận thu tiền từ các đại lý và không nộp hết về công ty mà lấy một phần để sử dụng riêng. Sau đó, Thuận tiếp tục đưa thông tin gian dối để được ứng hàng từ kho của công ty và giao cho các đại lý để thu tiền và tiếp tục việc chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuối năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Quang Hùng (SN 1989, trú phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội danh tham ô tài sản.

Cơ quan Công an xác định, Lê Quang Hùng trong thời gian làm việc tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển NIJI (địa chỉ tại khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.