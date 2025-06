Futsal HDBank VĐQG 2025: Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc cạnh tranh vô địch

(VTC News) -

Cuộc đua vô địch mùa giải Futsal HDBank VĐQG 2025 diễn ra hấp dẫn giữa Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. Sau khi Thái Sơn Bắc vượt lên bằng trận thắng ở loạt trận sớm vòng 13, Thái Sơn Nam lập tức đòi lại vị trí số một.

Trong trận đấu diễn ra chiều 22/6, Luxury Hạ Long rõ ràng không phải đối thủ đủ khả năng khiến Thái Sơn Nam sảy chân. Bất ngờ lớn nhất mà đội bóng cuối bảng xếp hạng tạo ra là bàn gỡ hòa trong hiệp 1, sau khi Nguyễn Thịnh Phát mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch.

Sau đó, Thịnh Phát tiếp tục lập công, cùng Văn Tiến nới rộng cách biệt lên 3-1. Luxury Hạ Long rút ngắn tỷ số, nhưng phần còn lại là cơn "ác mộng" với đội bóng phía Bắc.

Thái Sơn Nam nắm lợi thế trước Thái Sơn Bắc trong cuộc cạnh tranh chức vô địch ở vòng cuối giải Futsal HDBank VĐQG 2025.

Với quyết tâm giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, Thái Sơn Nam trút "mưa bàn thắng" vào lưới đối thủ yếu. Họ ghi thêm... 16 bàn nữa, tạo ra kỷ lục 10 cầu thủ ghi bàn trong 1 trận đấu. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử futsal chuyên nghiệp Việt Nam.

Đánh bại Luxury Hạ Long với tỷ số 19-2, Thái Sơn Nam giành lại ngôi đầu. Họ hơn Thái Sơn Bắc 2 điểm và vượt trội về chỉ số phụ. Do đó, chỉ cần hòa ở vòng cuối, Thái Sơn Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Lượt trận cuối cùng của mùa giải sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/6, với các cặp đấu Tân Hiệp Hưng TP.HCM vs Luxury Hạ Long, Sài Gòn Titans vs Hà Nội FC, Trẻ TP.HCM vs Thái Sơn Bắc và Sahako vs Thái Sơn Nam TP.HCM.

Kết quả 2 trận đấu chiều 22/6

Luxury Hạ Long 2-19 Thái Sơn Nam TP.HCM

Ghi bàn

Luxury Hạ Long: Bùi Ngọc Trường Thịnh (16) 2’; Nguyễn Văn Nghĩa (25) 8’;

Thái Sơn Nam TP.HCM: Nguyễn Thịnh Phát (20) 2’, 4’; Chu Văn Tiến (18) 6’, 35’, 35’, 17’; Nguyễn Mạnh Dũng (5) 9’; Nhan Gia Hưng (13) 12’; Đinh Công Viên (14) 17’, 37’; Châu Đoàn Phát (4) 23’; Đoàn Minh Mẫn (3) 25’; Dương Ngọc Linh (10) 32’, 34’; Huỳnh Văn Hoài (12) 36’; Đào Minh Quảng (15) 38’, 39’; Mathues Lucas Dos Santos (21) 40’, 40’.

Tân Hiệp Hưng 1-2 Sahako

Ghi bàn

Tân Hiệp Hưng: Bùi Lê Kiên (17) 38’;

Sahako: Huỳnh Mi Woen (24) 6’; Nguyễn Minh Lương (6) 34’.