Fucoidan Care - sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch chống oxy hóa

(VTC News) -

Trong bối cảnh môi trường ô nhiễm, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh và áp lực cuộc sống hiện đại, hệ miễn dịch của con người đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Trước thực tế này, nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chỉ ra vai trò của hoạt chất Fucoidan trong việc tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa – cơ chế gốc rễ bảo vệ sức khỏe toàn diện.

3 thành phần trong sản phẩm TPBVSK Fucoidan Care.

Fucoidan là gì? Fucoidan loại nào tốt?

Fucoidan là một loại polysaccharide sulfate hóa (chất xơ hòa tan) được tìm thấy nhiều trong các loài tảo nâu như Mozuku, Mekabu, Kombu… và một số loài rong biển khác. Chất này được các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện từ thập niên 1990, đến nay đã có hàng nghìn công trình nghiên cứu chứng minh tác dụng sinh học của Fucoidan, trong đó các tác dụng nổi bật của Fucoidan bao gồm: Hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch, sức đề kháng; hỗ trợ chống oxy hóa.

Không phải Fucoidan nào cũng giống nhau, theo đó Fucoidan Mozuku Nhật Bản hàm lượng tinh khiết trên 80%, là loại Fucoidan chất lượng, giúp hấp thụ nhanh chóng, mang lại hiệu quả tối ưu cho người dùng. Hiện nay, sản phẩm Fucoidan Care chứa Fucoidan Mozuku Nhật Bản tinh khiết trên 80%, được biết đến là sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chống oxy hóa có đầy đủ giấy phép được nhiều khách hàng sử dụng.

Fucoidan Care – công thức hỗ trợ giúp tăng đề kháng chống oxy hóa

Fucoidan Care được phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học hiện đại, với sự kết hợp của ba thành phần: 12.000mg Fucoidan Mozuku Nhật Bản(80%), 6.000mg Beta-Glucan, 6.000mg Đông trùng hạ thảo giúp:

- Hỗ trợ tăng cường khả năng chống oxy hóa.

- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

- Hỗ trợ hạn chế tác hại của quá trình oxy hóa.

- Hỗ trợ bồi bổ cơ thể.

TPBVSK Fucoidan Care.

Tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa – chìa khóa sống khỏe

Gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thương tế bào, lão hóa sớm và nhiều căn bệnh khác. Vì thế việc chủ động tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa chính là chìa khóa sống khỏe của mỗi chúng ta.

Hoạt tính tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa tự nhiên sẽ giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ DNA, giảm tình trạng viêm và stress oxy hóa, tăng cường miễn dịch giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

*Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.