FPT song hành cùng ngành y tế tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử là trụ cột trọng tâm của ngành y tế hiện nay. Trước bối cảnh đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 46/2018/TT-BYT, yêu cầu các cơ sở y tế hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trước 31/12/2030. Tiếp đó, Thông tư 13/2025/TT-BYT và đặc biệt, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng đã cụ thể hóa mục tiêu đến 30/9/2025, 100% bệnh viện trên cả nước phải áp dụng hệ thống bệnh án điện tử (EMR), tiến tới mô hình bệnh viện không giấy.

Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức lễ nghiệm thu Hệ thống phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử ngày 19/9/2025.

Tuy nhiên, tiến độ chuyển đổi tại nhiều đơn vị y tế vẫn còn chậm. Tính đến ngày 3/10, mới hơn 50% bệnh viện trên cả nước công bố triển khai bệnh án điện tử. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nhân lực CNTT, đội ngũ y bác sĩ cần thời gian thích ứng với quy trình mới, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, đặc biệt tại tuyến huyện, cùng với việc thiếu kinh nghiệm triển khai và quy chuẩn dữ liệu thống nhất, khiến quá trình kết nối, chia sẻ thông tin còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, FPT vinh dự được đồng hành cùng hàng loạt các bệnh viện trên toàn quốc để đẩy nhanh tiến độ triển khai bệnh án điện tử.Trong vòng 6 tháng, FPT cùng 70 bệnh viện trên toàn quốc triển khai thành công hệ thống. Đây đều là những bệnh viện lớn đóng vai trò trụ cột của ngành y tế quốc gia như: Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ,…

FPT làm việc, trao đổi cùng các bác sĩ triển khai hệ thống Bệnh án điện tử.

Các mô hình triển khai bệnh án điện tử thực tế của FPT tại nhiều bệnh viện lớn cho thấy hướng đi khả thi và hiệu quả. Thấu hiểu khó khăn và đặc thù vận hành của từng cơ sở, đội ngũ chuyên gia FPT xây dựng lộ trình triển khai linh hoạt, giúp các bệnh viện tìm ra giải pháp phù hợp trong quá trình chuyển đổi. Đơn cử như tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cơ sở trọng điểm với quy mô gần 900.000 lượt bệnh nhân và 40.000 ca phẫu thuật mỗi năm, hệ thống bệnh án điện tử được hoàn thiện và vận hành ổn định, giúp rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, giảm tải thủ tục và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cũng triển khai đồng bộ bệnh án điện tử từ cấp cứu, khám bệnh đến buồng bệnh, góp phần tối ưu vận hành và trải nghiệm người bệnh.

Việc triển khai EMR không chỉ mang lại hiệu quả rõ nét trong khám chữa bệnh và phục vụ người dân, mà còn đóng vai trò “xương sống” dữ liệu cho các ứng dụng công nghệ cao trong tương lai, tạo nền tảng chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, tiến gần hơn mục tiêu “bệnh viện không giấy”.

Giải pháp FPT.EMR được sử dụng tại các bệnh viện. (Nguồn: Website FPT IS)

Giải pháp FPT.EMR được phát triển dựa trên sự am hiểu sâu sắc về tiêu chuẩn và nghiệp vụ ngành y, mang lại nhiều lợi ích khi vận hành: Kết nối dữ liệu hành chính, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và điều trị; loại bỏ ghi chép lặp, giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhờ liên thông với hệ thống HIS. Hồ sơ được ký số qua FPT.eSign, lưu trữ bảo mật trên nền tảng đám mây 24/7, giúp bệnh viện tiết kiệm chi phí và quản lý tập trung.

Với bác sĩ, hệ thống hỗ trợ truy cập tiền sử bệnh án, giảm lặp xét nghiệm, tăng độ chính xác chẩn đoán. Với bệnh nhân, trải nghiệm được cải thiện nhờ thủ tục nhanh, dữ liệu tích hợp trên VNeID, dễ dàng tra cứu kết quả, đơn thuốc, lịch sử khám và nhận nhắc nhở tái khám, dùng thuốc.

Dù gặp thách thức về hạ tầng, quy trình và nhân lực CNTT tại địa phương, FPT vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng nhờ đội ngũ chuyên gia dày kinh nghiệm cùng phương pháp triển khai linh hoạt, kết hợp hỗ trợ trực tuyến và tại chỗ.

FPT mong muốn tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ và các bệnh viện trong hành trình chuyển đổi số y tế. Với kinh nghiệm triển khai tại nhiều cơ sở lớn và năng lực công nghệ sẵn có, FPT kỳ vọng hỗ trợ các bệnh viện không chỉ số hóa quy trình nghiệp vụ mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững. Đồng thời, FPT khẳng định cùng ngành Y tế nói riêng và Chính phủ hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, trong đó bao gồm phát triển y tế số, góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm.