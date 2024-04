FitFlop tái ra mắt thị trường Việt cùng ông lớn ngành bán lẻ Thái Lan CMG

Vừa qua, CMG đã khai trương Cửa hàng mô hình thiết kế mới đầu tiên ở Việt Nam tại TTTM Crescent Mall, TP.HCM. Cửa hàng được thiết kế như một không gian nghệ thuật đẹp mắt mang nét đặc trưng của thương hiệu với sắc đỏ làm điểm nhấn xuyên suốt.

FitFlop là thương hiệu giày dép cao cấp của Anh Quốc nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế trẻ trung thanh lịch và công nghệ đế sinh học độc quyền như iQushion, Anatomicush, Microwobbleboard và Neodynamic mang đến những sản phẩm giày dép êm nhẹ thoải mái hàng đầu thế giới.

Ông Edwin Yap Hawson, Chủ tịch Central Marketing Group (CMG), cho biết: “CMG có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu FitFlop tại Thái Lan, được chứng minh qua giải thưởng “FitFlop Best Channel Strategy 2022 Award” được trao cho các nhà phân phối có hiệu suất bán hàng đa kênh vượt trội ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với những thế mạnh sẵn có trong việc xây dựng thương hiệu, vận hành chuỗi cửa hàng tại Thái Lan, chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới”.

“Như một trong những chiến lược phân phối tại Việt Nam, chúng tôi đặt kế hoạch mở rộng hơn 20 cửa hàng trong 5 năm tới.

Chúng tôi đã xây dựng Cửa hàng mô hình thiết kế mới đầu tiên tại Crescent Mall, TP.HCM, song song với 2 cửa hàng tiêu chuẩn khác tại TTTM Takashimaya, TP.HCM và Lotte Liễu Giai Hà Nội trong Quý 1 vừa qua. Ngoài ra, FitFlop cũng ra mắt sản phẩm tại chuỗi cửa hàng Supersports Việt Nam và kênh Lazada, Shopee”, ông Edwin chia sẻ.

Tổng Giám Đốc FitFlop khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Bà Margaret Ma cho biết: “Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á, và là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của FitFlop. Cùng với những thế mạnh về chất lượng sản phẩm và sự đồng hành của CMG Việt Nam, FitFlop kỳ vọng sẽ đạt được những thành công mới tại thị trường đầy tiềm năng này”.

Bà Nguyễn Thùy Châu, Tổng Giám Đốc Central Marketing Group Việt Nam, cho biết: “CMG Việt Nam tự hào giới thiệu FitFlop vào danh mục các thương hiệu cao cấp tại Việt Nam thể hiện sự cam kết bền vững của chúng tôi trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và uy tín nhất.

Cùng với đội ngũ tuyệt vời của FitFlop, chúng tôi tin tưởng sẽ cùng tạo nên những thành tựu và thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu tại thi trường trong nước".

Về FitFop

Ra đời năm 2007 tại Anh bởi doanh nhân Marcia Kilgore, FitFlop là thương hiệu thời trang theo đuổi sự khác biệt khi kết hợp giữa công nghệ cơ sinh học và thiết kế công thái học vào việc sản xuất giày dép. Chính vì vậy, các sản phẩm của FitFlop giúp nâng đỡ đôi chân hiệu quả, mang đến cuộc sống năng động và thoải mái cho khách hàng.

FitFlop đã có mặt tại 73 quốc gia, sở hữu hơn 5.000 cửa hàng, hợp tác với 2.000 nhà bán lẻ, 31 nhà phân phối với hơn 65 triệu đôi giày dép được bán ra trên toàn cầu.

Về Central Marketing Group (CMG)

Central Marketing Group (CMG) là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan chuyên phân phối, sản xuất và phát triển hơn 30 thương hiệu quốc tế nổi tiếng. CMG hiện là nhà phân phối độc quyền cho nhiều thương hiệu hàng đầu như FitFlop, Casio, Dyson, GUESS, Calvin Klein Jeans, Polo Ralph Lauren, Lee, The Body Shop, Clarins,...

Về Central Retail tại Việt Nam

Thành lập vào năm 2012, sau một thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Central Retail đã trở thành Tập đoàn bán lẻ đa mô hình, đa lĩnh vực hoạt động trên 3 mảng kinh doanh cốt lõi: Thực phẩm; Phi Thực phẩm - Điện tử, Gia đình & Giải trí, Thể thao & Phong cách sống; và Trung tâm thương mại/Bất động sản.

Hệ sinh thái của Central Retail bao gồm các thương hiệu: Trung tâm thương mại GO! Mall, Đại siêu thị GO!, Big C, siêu thị Tops Market, mini go!, Lan Chi Mart, Nguyễn Kim, Supersports, Kubo, Come Home và Robins với hơn 340 cửa hàng, bao phủ 42 tỉnh thành lớn trên cả nước với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1,000,000 mét vuông, phục vụ hơn 500.000 khách hàng mỗi ngày.