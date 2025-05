FinSpark 2025 khép lại với đêm chung kết bùng nổ

(VTC News) -

Tối 15/5, 7 đội thi xuất sắc nhất của FinSpark 2025 đến từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam đã có những màn tranh tài đầy hấp dẫn và gay cấn. Đội thi Sixdigits xuất sắc giành lấy ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay.

Sau hơn 04 tháng phát động và triển khai, cuộc thi FinSpark thu hút gần 300 thí sinh đến từ nhiều trường đại học trên cả nước, trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao, vòng phỏng vấn, đào tạo chuyên sâu và trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp để chọn ra 7 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng thi quyết định.

Trong đêm chung kết, 35 sinh viên – những “chiến binh” tiêu biểu nhất của FinSpark năm nay – đã cùng nhau tranh tài, mang đến những phần trình bày đầy bản lĩnh, sáng tạo và đậm chất fintech.

7 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng thi quyết định Finspark 2025.

FinSpark - Unlesh your inner maverick là chương trình phát triển nhân tài trẻ ngành fintech lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với quy mô và giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay do Học viện Ngân hàng phối hợp với F88 - chuỗi cửa hàng tài chính bình dân dẫn đầu trong mảng cho tài chính thay thế tại Việt Nam đồng tổ chức với sự đồng hành và tài trợ từ các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, viễn thông uy tín trong nước.

Mục tiêu của cuộc thi là tạo ra sân chơi quy mô lớn để tìm kiếm và ươm mầm các bạn trẻ tài năng trong lĩnh vực fintech. Chương trình không chỉ mang đến cơ hội rộng mở dành cho sinh viên khối ngành công nghệ - tài chính, mà còn tiên phong khai phóng và nuôi dưỡng năng lực khởi nghiệp đổi mới, tư duy sáng tạo đột phá của những Digital Maverick cho thế hệ kế cận - từ đó góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái fintech Việt Nam.

Ban tổ chức vinh danh các Nhà tài trợ Chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, Trưởng Ban Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo HVNH chúc mừng các thí sinh đã vượt qua hành trình thử thách để góp mặt trong đêm chung kết, đồng thời đánh giá cao sự trưởng thành toàn diện của các đội thi. Ông cũng gửi lời tri ân đến các đơn vị tài trợ, đối tác và chuyên gia đã đồng hành, hỗ trợ sinh viên trên hành trình trở thành nhân tài fintech tương lai.

PGS. TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Học viện Ngân hàng, phát biểu tại đêm chung kết Finspark 2025.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức, ông Nguyễn Công Niềm – Phó Tổng Giám đốc phụ trách chiến lược Công ty F88 - cho rằng “FinSpark 2025 không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để các bạn trẻ trải nghiệm thực tế.

Thí sinh không chỉ thử sức với các thử thách chuyên môn mà còn được 'thực chiến' tại doanh nghiệp, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và thấu hiểu những bài toán công nghệ - tài chính trong bối cảnh thị trường đầy biến động.”

Tại đêm chung kết, 07 đội thi mang đến những đề tài đầy sáng tạo và có tính ứng dụng cao, giải quyết nhiều bài toán thực tiễn của các doanh nghiệp. Đội InFINcible giới thiệu dự án “Phúc Bát AI – Bảo bối tài chính” với kỳ vọng xây dựng một giải pháp cá nhân hóa tài chính thông minh. Đội Sixdigits trình bày hệ thống Sysdigit – giải pháp giúp đội ngũ kinh doanh F88 chuyển đổi từ mô hình bán hàng truyền thống sang mô hình Digital Salesperson.

Đội Bạch Tuyết phát triển ứng dụng mua bảo hiểm bằng giọng nói dành cho doanh nghiệp OPES. Đội FinNova giới thiệu Vbee – ứng dụng Mobile Money giáo dục tài chính cho trẻ em. Đội Lowtechies trình bày giải pháp kinh doanh bảo hiểm du lịch trên nền tảng Mytour.

Đội 5 Chú Cừu đề xuất mở rộng dịch vụ “Buy Now Pay Later” trên ứng dụng ngân hàng MBBank. Đội Fintastic hướng đến hỗ trợ người lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận tài chính dễ dàng hơn bằng công nghệ AI và dữ liệu lớn, đồng thời tối ưu hóa hoạt động đầu tư với mức rủi ro thấp. Mỗi dự án là một góc nhìn độc đáo về thị trường, thể hiện rõ sự dày công nghiên cứu, năng lực phân tích và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên.

Các đội thi tranh tài trong đêm chung kết.

Sau màn tranh tài kịch tính Với đề tài Sysdigit – giải pháp chuyển đổi mô hình bán hàng truyền thống sang Digital Salesperson cho F88, đội Sixdigits gồm sinh viên Học viện Ngân hàng và Đại học Ngoại thương đã xuất sắc giành quán quân FinSpark 2025. Đội FinNova đạt giải Nhì, đội 5 Chú Cừu đạt giải Ba.

Chương trình cũng vinh danh các đội có ý tưởng đột phá và thuyết trình ấn tượng. Bên cạnh không khí thi đấu sôi nổi, đêm chung kết còn là dịp để ban tổ chức và khán giả cùng nhìn lại hành trình FinSpark – một hành trình của tri thức, của cảm hứng, của sự trưởng thành và kết nối. Những tia lửa đam mê với lĩnh vực công nghệ tài chính đã được nhen nhóm, lan tỏa và chắc chắn sẽ tiếp tục cháy sáng trong tương lai.

Đội Sixdigits – gồm các sinh viên đến từ Học viện Ngân hàng và Đại học Ngoại thương – đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân FinSpark 2025.

Khép lại mùa đầu tiên với nhiều dấu ấn đáng nhớ, FinSpark 2025 không chỉ là một cuộc thi mà đã thực sự trở thành bệ phóng cho những tài năng trẻ Việt Nam dấn thân vào hành trình fintech đầy tiềm năng.

Hẹn gặp lại các “Digital Maverick” trong những mùa tiếp theo, với những thử thách mới, sân chơi mới và những khát vọng lớn hơn cho một hệ sinh thái fintech Việt Nam ngày càng phát triển và bứt phá.