Fanpage Thông tin Chính phủ không có thông điệp 'Yêu nước là sinh đủ 2 con'

(VTC News) -

Fanpage Thông tin Chính phủ (trang có gần 9 triệu người theo dõi) vừa phát đi cảnh báo về việc đơn vị này không có thông điệp "Yêu nước là sinh đủ 2 con".

Bài đăng xuyên tạc thông tin. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Theo đó, một tài khoản trên mạng xã hội Threads viết: "Hôm nay đọc bài của Thông tin Chính phủ, nói rằng "Yêu nước là sinh đủ 2 con", khi Việt Nam ta đang đứng trước nguy cơ suy giảm, già hóa dân số.

Đọc xong bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay!

Các bạn ạ, người Việt Nam ra xem 3 chuyện quan trọng lớn nhất đời người, đó là: Tậu trâu - Lấy vợ - Làm nhà.

Với các nước Á Đông, có câu kinh điển đó là: An cư lạc nghiệp. Tức là cần ổn định chỗ ở là ưu tiên, kế đó thì công việc các thứ các kiểu mới thuận lợi".

Fanpage Thông tin Chính phủ (nền tảng thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) đề nghị người dân cẩn thận, kiểm chứng các thông tin trên không gian mạng.

Trong Luật Dân số mới nhất, cụm từ “Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con” đã bị xoá bỏ. Như vậy, các cặp vợ chồng được tự quyết số lượng, khoảng cách, thời điểm sinh con. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại địa phương mức sinh thấp và ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con.

Ngày 2/1, Fanpage Thông tin Chính phủ cũng đăng tải thông tin, trên nền tảng mạng xã hội Threads, thời gian gần đây xuất hiện một trang giả mạo Thông tin Chính phủ, có dấu hiệu sử dụng tên gọi và hình thức dễ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến nhận thức của người dân.

Trên nền tảng mạng xã hội Threads hiện đang xuất hiện trang giả mạo Thông tin Chính phủ.

Fanpage Thông tin Chính phủ khẳng định, hiện Thông tin Chính phủ chưa có trang chính thức trên nền tảng Threads, đồng thời cũng không tồn tại bất kỳ website nào có địa chỉ như trang đang lan truyền. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn thông tin trước khi theo dõi, chia sẻ hoặc tương tác, tránh bị lợi dụng cho các mục đích xấu.

Liên quan đến vụ việc này, trang giả mạo nói trên đã được báo cáo tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.