Fan mong chờ nhận lời chúc 8/3 từ nghệ sĩ qua màn hình thang máy

Những ngày gần đây, hình ảnh các nghệ sĩ Ngô Kiến Huy, Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc và HuyR xuất hiện trên màn hình thang máy tại nhiều tòa nhà văn phòng và khu dân cư đã thu hút sự chú ý của người đi làm và cư dân. Thay vì các nội dung quảng cáo quen thuộc, màn hình hiển thị thông tin kêu gọi tương tác và đăng ký nhận lời chúc 8/3 được cá nhân hóa, tạo nên sự tò mò và mong chờ từ người xem.

Nhiều người hâm mộ cho biết họ hào hứng đăng ký để chờ đón khoảnh khắc được “gọi tên” từ nghệ sĩ yêu thích. Việc có thể chủ động tương tác và đăng ký ngay tại thang máy - một điểm chạm quen thuộc trong đời sống hằng ngày, được xem là điểm khác biệt so với các hoạt động chúc mừng quen thuộc trên mạng xã hội.

Nguyễn Ly, một người hâm mộ của nghệ sĩ Isaac, chia sẻ cô quyết định đăng ký ngay khi bắt gặp màn hình hiển thị tại tòa nhà nơi làm việc.

“Ngay từ lúc nhìn thấy màn hình thang máy, mình đã tò mò nên muốn thử trải nghiệm. Việc chạm NFC diễn ra mượt mà, thao tác đăng ký cũng đơn giản,” Nguyễn Ly nói. Theo cô, trải nghiệm này mang lại cảm giác mới lạ khi có thể tương tác và chờ đón lời chúc được gọi đúng tên ngay trong không gian đời thực. “Cảm giác chờ đợi một lời chúc từ thần tượng khiến mình thấy gần gũi hơn so với việc chỉ theo dõi qua mạng xã hội”, cô cho biết thêm.

Màn hình thang máy hiển thị lời chúc 8/3 cá nhân hóa từ nghệ sĩ.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch là cách Chicilon Media đưa hoạt động tương tác ra không gian đời thực trên nền tảng hạ tầng màn hình kết nối 4G, cho phép nội dung được cá nhân hóa theo từng màn hình cụ thể và cập nhật linh hoạt theo từng bối cảnh hiển thị.

Nhờ đó, mỗi màn hình thang máy có thể mang đến những nội dung khác nhau, tạo cảm giác bất ngờ cho người xem, thay vì quảng cáo phát đồng loạt như trước đây. Trên nền tảng này, công nghệ NFC đóng vai trò kích hoạt trải nghiệm, giúp người xem chủ động đăng ký và tương tác chỉ bằng một thao tác chạm.

Thông qua nền tảng công nghệ mới từ Chicilon Media, người xem có thể chủ động tương tác chỉ bằng thao tác chạm điện thoại, từ đó tham gia các hoạt động, nhận ưu đãi hoặc truy cập trực tiếp vào trang thông tin của thương hiệu. Cách tiếp cận này cho phép quảng cáo không chỉ dừng ở việc hiển thị, mà từng bước hoàn thiện chu trình khép kín từ “hiển thị” đến “chuyển đổi” ngay tại điểm chạm đời thực.

Người xem check-in lời chúc cá nhân hóa đầy sáng tạo từ thần tượng.

Chiến dịch “Lời chúc 8/3 gọi tên bạn” mở đăng ký từ ngày 24/2/2026 đến hết ngày 7/3/2026, với các lời chúc dự kiến phát sóng từ ngày 2/3/2026 đến hết ngày 8/3/2026. Người xem có thể chạm NFC trên màn hình thang máy thuộc hệ thống Chicilon Media để tham gia và chờ đón khoảnh khắc tên mình xuất hiện cùng lời chúc từ Ngô Kiến Huy, Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh hoặc HuyR.