ExtendMax thắng 5 giải Vàng, vào top 10 toàn cầu tại IBA Stevie Awards 2025

(VTC News) -

Thành lập năm 2015, xuất phát điểm chỉ 3 nhân sự, Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam ra đời với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm công nghệ thông tin theo quy định của Việt Nam.

Ngày ấy, mặc dù quy mô công ty chỉ vài người với nguồn lực hạn chế, nhưng nhà sáng lập – CEO Trần Thanh Phương - xem đó là cánh cửa mở ra một lĩnh vực đầy tiềm năng.

Ông Phương sớm nhận ra rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật không chỉ là một yêu cầu bắt buộc để sản phẩm được lưu hành, mà còn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được triển khai bài bản, minh bạch và kịp thời. Tư duy này đặt nền móng cho định hướng phát triển của ExtendMax – biến tuân thủ pháp lý từ một nghĩa vụ thành một giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Ông Trần Thanh Phương – Nhà sáng lập kiêm CEO của ExtendMax.

Từ lĩnh vực hợp quy, ExtendMax mở rộng sang các dịch vụ liên quan, trong đó có tư vấn và thực hiện dán nhãn năng lượng cho thiết bị điện – điện tử theo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP). Đây là một bước đi chiến lược, bởi nhu cầu dán nhãn năng lượng không chỉ gia tăng trong nước mà còn gắn liền với các mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Qua nhiều năm cải tiến quy trình, tối ưu dịch vụ và tích lũy kinh nghiệm, hoạt động mang tính xã hội thúc đẩy phát triển bền vững này giúp ExtendMax nhận Giải thưởng Lãnh đạo Xanh châu Á - AREA 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội mà công ty theo đuổi.

Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi ExtendMax tiên phong triển khai mô hình xuất nhập khẩu ủy thác tích hợp cả ba yếu tố pháp lý – công nghệ – logistics trong cùng một dịch vụ. Mô hình này giải quyết bất cập tồn tại lâu năm ở các thị trường mới nổi, nơi mà tư vấn pháp lý, thử nghiệm sản phẩm CNTT, xin cấp phép và thông quan hàng hóa thường được thực hiện rời rạc, dẫn tới kéo dài thời gian và gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp.

Với giải pháp tích hợp, ExtendMax đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc, từ tư vấn, thử nghiệm, xử lý hồ sơ pháp lý, xin giấy phép nhập khẩu, cho tới thực hiện thông quan, giúp khách hàng – đặc biệt là các tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp FDI – tiếp cận thị trường Việt Nam nhanh chóng, tuân thủ đầy đủ và an toàn pháp lý.

Đội ngũ nhân sự Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam.

Chính sự đổi mới này đã đưa ExtendMax ra khỏi phạm vi thị trường nội địa, tiến thẳng tới các sân chơi lớn nhất thế giới. Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards – IBA) là chương trình có quy mô lớn nhất trong hệ thống Stevie Awards và là một trong những giải thưởng thường niên uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Năm 2025 IBA Stevie Awards thu hút hơn 3.800 đề cử đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đánh giá nghiêm ngặt bởi Ban Giám khảo gồm hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia độc lập ở nhiều lĩnh vực. Giải thưởng này cũng được ví như “Giải Oscar của giới kinh doanh”, nơi tôn vinh những thành tựu nổi bật về đổi mới, năng lực lãnh đạo, sản phẩm, dịch vụ và đóng góp xã hội.

Ông Trần Thanh Phương phát biểu tại lễ trao giải Stevie Awards.

Vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập năm 2025, ExtendMax và CEO Trần Thanh Phương đã tạo nên dấu ấn đặc biệt của doanh nghiệp Việt Nam tại IBA Stevie Awards khi giành tới 10 giải thưởng, trong đó có 5 giải Vàng, lọt vào top 10 các doanh nghiệp toàn cầu đạt nhiều giải Vàng nhất.

Các giải Vàng của ExtendMax bao gồm hạng mục “Dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp”, “Đổi mới sáng tạo của năm – Dịch vụ B2B”, “Công ty của năm – Lĩnh vực pháp lý” và 2 giải Vàng trao tặng cho cá nhân ông Trần Thanh Phương với danh hiệu “Doanh nhân xuất sắc nhất” ở hạng mục pháp lý và dịch vụ B2B.

Đây là những giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân và tập thể của ExtendMax, mà còn khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường toàn cầu.

Nhìn lại chặng đường từ một công ty siêu nhỏ đến một thương hiệu được quốc tế công nhận với hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá, là câu chuyện của tầm nhìn dài hạn, sự kiên định với chất lượng và niềm tin vào giá trị của đổi mới.

ExtendMax không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp FDI tiếp cận thị trường Việt Nam nhanh hơn, an toàn hơn, mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ tuân thủ trong nước, thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.

Hành trình ấy là minh chứng rằng, khi một doanh nghiệp Việt Nam biết tận dụng lợi thế bản địa, kết hợp với tư duy hội nhập quốc tế và không ngừng sáng tạo, họ hoàn toàn có thể vươn tầm, cạnh tranh và khẳng định tên tuổi trên những sân chơi lớn nhất thế giới.