EVNSPC tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch năm 2024

(VTC News) -

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị thành viên.

Trong 9 tháng đầu năm, với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, EVNSPC và các đơn vị thành viên vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tổng công ty đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu EVN giao như: Sản lượng điện thương phẩm, độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng, năng suất lao động…

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang và Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đồng chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm tháng 9 của Tổng công ty thực hiện đạt 7,578 tỷ kWh, tăng 5,05% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 69,719 tỷ kWh, tăng 11,71% so với cùng kỳ và đạt 79,41% so với kế hoạch EVN giao; trong đó thành phần công nghiệp – xây dựng tăng cao nhất, đạt 12,11%.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục ghi dấu ấn, với tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến hết tháng 9 đạt 99,9%, vượt 7,9% so với kế hoạch EVN giao năm 2024; sản lượng điện tiết kiệm đạt 1.650 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,32% sản lượng điện tiêu thụ.

9 tháng đầu năm, EVNSPC đã đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 21 tỉnh, thành phố phía Nam. (Ảnh: Huy Hùng TTXVN)

Tổn thất điện năng 9 tháng đạt 3,41%, thấp hơn kế hoạch EVN giao 0,32%. Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện ngày càng hiệu quả. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SAIDI (thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) thực hiện 154,68 phút, thấp hơn 98,32 phút so với kế hoạch EVN giao; SAIFI (số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối) là 1,31 lần, thấp hơn 1,06 lần so với kế hoạch EVN giao; MAIFI (số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối) là 0,85 lần, thấp hơn 1,58 lần so với kế hoạch EVN giao.

Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được Tổng công ty và các đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành với tinh thần làm việc quyết liệt, không có ngày nghỉ. Tính đến hết tháng 9, EVNSPC khởi công 28 công trình, đóng điện 18 công trình cấp điện áp 110kV, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên EVNSPC cũng báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của đơn vị, trong đó tập trung nêu bật những khó khăn; đồng thời đưa ra các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch trong các tháng cuối năm.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, song Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang và Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ, khối lượng công việc trong các tháng còn trong năm 2024 của Tổng công ty là rất lớn, với không ít những khó khăn, thách thức.

Do đó, các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên cần tập trung cao độ, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chung sức, đồng lòng để hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ được giao trong tháng 10/2024 và các tháng cuối năm 2024.

Với công tác đầu tư xây dựng, Chủ tịch HĐTV EVNSPC và Tổng giám đốc EVNSPC đề nghị các Ban Quản lý dự án, các Ban chuyên môn và các đơn vị liên quan cần có giải pháp giám sát chặt chẽ tiến độ từng ngày của từng công trình; điều hành quyết liệt nhà thầu thi công xây lắp; đảm bảo cung cấp kịp thời vật tư thiết bị; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư; làm việc, bám sát các địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng…

Từ nay đến cuối năm, thời tiết bước vào mùa mưa bão. Các đơn vị cần tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương, chủ động tổ chức ứng phó với các tình huống thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại lưới điện và các cơ sở vật chất khác thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị cũng cần tăng cường tổ chức, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong dân, nhằm tránh xảy ra các tai nạn điện đáng tiếc.

Lãnh đạo EVNSPC cũng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn Tổng công ty, EVNSPC sẽ thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tiết giảm chi phí, đảm bảo cân bằng tài chính…, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ EVN giao, đảm bảo đời sống cho người lao động...

Một số kết quả chuyển đổi số trong 9 tháng đầu năm 2024 của EVNSPC: - Đạt Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024; - Tham gia Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và giới thiệu ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH EVNSPC); - 481.149 lượt truy cập của khách hàng được Chatbot trả lời tự động (tích hợp Web/App CSKH), tăng trưởng 320,96% so với cùng kỳ năm 2023; - Tỷ lệ khách hàng giao dịch dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4: đạt 100%; - Tỷ lệ khách hàng giao dịch theo phương thức điện tử: đạt 100%; - Tính đến tháng 9/2024, có 4,57 triệu khách hàng đã cài đặt và sử dụng App CSKH hoặc quan tâm Zalo OA; - Chuyển đổi số cũng đã diễn ra toàn diện trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn EVNSPC.