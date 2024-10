EVNSPC phối hợp tỉnh Bình Dương tháo gỡ vướng mắc các công trình điện cấp bách

(VTC News) -

Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai, một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện theo kế hoạch.

EVNSPC cho biết, thời gian qua, mặc dù được sự tạo điều kiện, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương cùng các địa phương, sở, ngành liên quan, song hiện nay, có 6 công trình lưới điện 110kV cấp bách do EVNSPC đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện

Đáng nói, trong số này, có những dự án theo kế hoạch phải hoàn thành đóng điện trong năm 2024. Cụ thể, Dự án lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Uyên có quy mô đường dây 110kV 02 mạch, dài 0,4km với 21 vị trí trụ; đến nay mới bàn giao mặt bằng được 15 vị trí trụ; còn 6 vị trí trụ đang vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hay Dự án Trạm 110kV VSHIP2 MR2 và đường dây đấu nối hiện vẫn còn 11/27 vị trí trụ thuộc địa bàn TP. Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; Dự án Trạm 110kV Khu công nghiệp Cổng Xanh và đường dây đấu nối, còn 10 vị trí trụ trên địa bàn huyện Phú Giáo vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng…

Thậm chí, có những công trình khối lượng thi công còn lại rất nhỏ nhưng vẫn không thể triển khai do vướng mặt bằng. Cụ thể, công trình phân pha dây dẫn Đường dây 110kV 2 mạch 178&179 Bình Hòa - 171&173 Tân Đông Hiệp, khối lượng thi công còn lại chỉ kéo dây phân pha với chiều dài 709m, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành do một số ít hộ dân trên địa bàn TP. Dĩ An chưa đồng thuận.

Ngoài ra, các Dự án trạm 110kV Thạnh Phước và đường dây 110kV trạm 110kV Thạnh Phước - trạm 220kV Tân Uyên; Đường dây 110kV trạm 110kV Thanh An - trạm 220kV Bến Cát cũng đang có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

EVNSPC đầu tư nhiều công trình đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Khó khăn, vướng mắc của các dự án trên đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương báo cáo và nhiều lần làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công Thương và các địa phương tổ chức họp bàn tháo gỡ, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Tại buổi làm việc giữa tháng 10/2024 vừa qua với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, EVNSPC, Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các địa phương, sở, ban ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, theo các mốc thời gian kiến nghị của ngành điện; để kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai, hoàn thành các dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, bởi thời gian từ nay đến cuối năm 2024 không còn nhiều.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đánh giá cao nỗ lực của EVNSPC, Công ty Điện lực Bình Dương đã luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh; đồng thời ghi nhận những khó khăn và kiến nghị của ngành điện đối với công trình đang gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có thể tạm ứng trước cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng sớm, sau đó sẽ thực hiện theo phương án áp giá đền bù được thông qua; Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu được tầm quan trọng của các dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để đồng tình, ủng hộ các dự án.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, việc sớm giao mặt bằng thi công cho các dự án sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.