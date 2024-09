EVNNPC vượt mưa lũ, nỗ lực khắc phục sự cố điện ở nhiều tỉnh

(VTC News) -

Theo Trung tâm Khí thượng thủy văn Trung ương, từ 14 giờ ngày 8/9 đến 14 giờ ngày 9/9, khu vực các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Khoang 2 343,4mm, Tả Giàng Phình 337mm (Lào Cai); Tân Phượng 1 529mm, Tân Phượng 2 476,6mm (Yên Bái); Nấm Dẩn 2 495,6mm, Chế Là 315,2mm (Hà Giang); Trung Minh 248,6mm, Thanh Tương 230mm (Tuyên Quang); Lương Bằng 274mm, Bình Trung 271,2mm (Bắc Kạn); Yên Đổ 363,8mm, Thi Tran Cho Du 335,4mm (Thái Nguyên); Tĩnh Túc 246,2mm, Hồng An 233,2mm (Cao Bằng);...

Công nhân Điện lực Na Hang đi thuyền kiểm tra hiện trường.

Tại địa bàn quản lý vận hành lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý, hiện tượng mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình cung ứng điện của các Công ty Điện lực địa phương.

Tại Tuyên Quang:

Các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Kim Quan, Trung Sơn (Huyện Yên Sơn) giao thông bị chia cắt. Nước sông Phó Đáy dâng cao, vị trí cột 6 nhánh rẽ Khuân Kính thuộc lộ 373 E14.1 bị đổ, cột 7 nhánh rẽ Khuân Kính bị nghiêng. Hiện nay 02 TBA và 142 khách hàng đang bị mất điện.

Đường dây 35 kV lộ 376 tuyến Kim Bình, Linh Phú, Tri Phú và lộ 375 tuyến Ngọc Hội, Kiên Đài huyện Chiêm Hoá đang bị sự cố chưa thể tiếp cận được. 40 vị trí cột của đường dây hạ đã bị gãy đổ.

Nhiều khu vực tại Tuyên Quang bị nước lũ cô lập.

Huyện Na Hang và Lâm Bình mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở, một số khu vực bị chia cắt bởi nước suối lên cao qua các đập tràn. Hiện tại khu vực 02 huyện vẫn đang mưa rất to, nước lũ đang tiếp tục dâng cao, có sự cố tại khu vực Thị Trấn Lăng Can Lâm Bình.

Tại Lào Cai:

Trạm 110kV Lào Cai 2, Điện lực Bảo Yên mưa lũ khiến khu vực này bị cô lập.

Tại Điện lực Bảo Thắng, theo thống kê sơ bộ đến 6h ngày 9/9 Điện lực có 10 TBA nước ngập đến hòm công tơ, ngập nước 01 TBA, để đảm bảo an toàn điện cho Nhân dân, Điện lực Bảo Thắng tạm ngừng cấp điện 10 TBA tương ứng 1.065 khách hàng.

Khu vực huyện Bát Xát, Lào Cai.

Tại Điện lực Bát Xát, theo thống kê sơ bộ ban đầu, ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn phải tiến hành ngừng điện khẩn cấp từ 4h ngày 9/9 tại xã Quang Kim (Trạm biến áp Đồng Quang và Kim Tiến), xã Bản Vược có 02 TBA (Bản Vược và Tái Định Cư Bản Vược), các TBA xã Dền Thàn, các Trạm biến áp xã Sàng Ma Sáo, các Trạm biến áp xã Trung Lèng H, các Trạm biến áp ảnh hưởng từ đường dây 35 kV do sự cố đang phân loại để cô lập sự cố thuộc các xã: Bản Qua, Bản Vược, 1 phần xã Cốc Mỳ, Mường Hum, Sàng Ma Sáo, Dền Sáng, Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Nậm Chạc, Nậm Pung.

Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp ngừng điện khẩn cấp đang xử lý thống kê (8 đường dây).

Tính đến cuối giờ chiều 9/9, Công ty Điện lực Lào Cai phải cắt điện gần 1.000 TBA vì ngập lụt, tương ứng với khoảng xấp xỉ 100 ngàn khách hàng mất điện.

Tại Cao Bằng:

Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, huyện Bảo Lạc đang bị cô lập hoàn toàn, huyện Bảo Lâm ngập trong biển nước. Thiệt hại về đường dây trung áp: đổ 7 cột, gẫy xà 01 cột, sạt lở 04 cột, hỏng 08 bộ xà, 05 bộ kim thu sét, 780m-AC70, 25 chuỗi néo thủy tinh 35kV. Số khách hàng đang bị ảnh hưởng là 13.065 khách hàng.

Tại Bắc Kạn:

Theo Công ty Điện lực Bắc Kạn, tính đến 6h ngày 9/9, có 16 khu vực tại các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Chợ Đồn và TP. Bắc Kạn bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 3.

Cụ thể có 14.709 khách hàng bị ảnh hưởng, 192 trạm biến áp bị mất điện. Trong đó riêng huyện Chợ Mới có hơn 8.800 khách hàng và 115 trạm biến áp bị mất điện.

Bắc Kạn mất điện 192 TBA do mưa lũ.

Hiện nay khu vực xã Quảng Khê, Cao Thượng, Thượng Giáo, Nam Mẫu (Ba Bể) nước vẫn đang dâng cao, tại một số điểm có thể ngập hòm công tơ nên phải cắt đường dây 0,4kV lộ 1, lộ 2 sau TBA để đề phòng sự cố.

5h30 ngày 9/9 dông lốc làm cây đổ vào đường dây tại khu vực xã Quang Thuận, Dương Phong (Bạch Thông) khiến 11 trạm biến áp và 1.115 khách hàng bị mất điện. Khu vực này rất khó tiếp cận điểm sự cố do sạt lở, tắc đường. Lãnh đạo và cán bộ công nhân Điện lực thành phố Bắc Kạn phải đi bộ gần 10km để xử lý sự cố. Đến 11h55 phút trưa 9/9 khắc phục xong sự cố, đóng điện an toàn, cấp điện trở lại cho toàn khu vực.

Tại Bắc Giang:

Mưa lũ tại 3 huyện 3 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam tỉnh Bắc Giang làm 33 đường dây trung áp mất điện; 58 cột trung áp gãy đổ ảnh hưởng đến 147.000 khách hàng. Theo Công ty điện lực Bắc Giang, hiện nước lũ tại huyện Sơn Động và Lục Ngạn đang rút dần, công tác kiểm đếm thiệt hại sẽ được các đơn vị tiến hành kiểm tra, thống kê và khắc phục sau khi nước rút.

Khu vực huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

Tại Yên Bái:

Công ty Điện lực Yên Bái cho biết, hiện địa bàn vẫn mưa to nước ngập rất nhiều nơi. Mực nước tại Sông Thao vượt báo động 3 hơn 1m, theo dự báo sẽ vẫn còn lên cao hơn nữa. Từ 15h chiều 9/9, để đảm bảo an toàn Công ty Điện lực Yên Bái phải tạm ngừng cấp điện đối với 112 TBA và 12.940 khách hàng.

Tại tỉnh Yên Bái mưa to nước ngập rất nhiều nơi gây khó khăn cho việc di chuyển khắc phục sự cố.

Hiện nay mưa lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số khu vực miền núi phía Bắc, các Công ty Điện lực đã và đang sẵn sàng nhân lực, vật lực và vật tư thiết bị để ngay khi nước lũ rút sẽ khắc phục sự cố, đóng cấp điện trở lại cho các phụ tải.

Trong ảnh hưởng của thiên tai, hệ thống lưới điện có thể chủ động hoặc có sự cố gây gián đoạn cung cấp điện, Tổng công ty và các điện lực địa phương mong muốn khách hàng thông cảm và chia sẻ. Ngành điện sẽ nỗ lực cao nhất để sớm cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho khách hàng.

Nhiều nơi tại Cao Bằng đang chìm trong biển nước lũ.