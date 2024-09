EVNNPC khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 95% khách hàng trong vùng bão lũ

(VTC News) -

Sáng 15/9, Ban An toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã khôi phục cấp điện trở lại cho 5.857.272 khách hàng, chiếm tỷ lệ 95,23% so với số KH mất điện ban đầu.

Cụ thể, về lưới điện 110kV:

Tổng công ty khôi phục 160/173 đường dây, 88/90 TBA. Hiện chỉ còn 02/90 TBA tại Quảng Ninh và Hải Phòng chưa khôi phục, đó là: TBA Thép Đông Á (tài sản khách hàng) đã được cấp điện đến thanh cái nhưng do KH không sử dụng nên trạm chưa đóng điện; TBA 110kV Cát Bà (toàn bộ phụ tải của Cát Bà đã có điện lấy nguồn 35kV từ trạm 110kV Cát Hải).

Ngày 14/9, Đội xung kích PC Ninh Bình cùng với rất nhiều phương tiện máy móc vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ Hỗ trợ Điện lực Quảng Yên - PC Quảng Ninh khắc phục hư hỏng nặng nề hệ thống điện sau bão số 3 để sớm cấp điện trở lại cho Nhân dân.

Về lưới điện trung thế:

EVNNPC đã khôi phục 1.607/1.678 ĐZ/nhánh ĐZ. Hiện khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong đang khắc phục sự cố đường dây trung thế, dự kiến cấp điện 16/9. Cụm công nghiệp Hoành Bồ đang khắc phục sự cố đường dây trung thế, dự kiến cấp điện 16/9.

Tổng công ty khôi phục cấp điện cho 351/354 trạm bơm tiêu úng.

EVNNPC cũng thông tin, do nước sông dâng cao, ngập lụt tại 17 khu vực gây mất điện khoảng trên 72.000 khách hàng (khôi phục được 489.261 khách hàng bị ảnh hưởng).

Hiện nay, tình hình khắc phục sự cố lưới điện trên địa bàn các tỉnh miền Bắc vẫn nhiều khó khăn do một số nơi giao thông bị chia cắt, cô lập; Nhiều khu vực khi nước tạm rút đi nhưng để lại hiện trường vô cùng ngổn ngang, bùn đất lầy lội, ngâp sâu hoặc đường xá bị phá hủy, cây đổ khiến ngành điện không thể hoặc rất khó tiếp cận.

Các thiết bị của ngành điện như cột, dây... có khối lượng rất lớn, trước kia khi dựng cột hoặc kéo dây cần huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ nhưng hiện nay chủ yếu được thực hiện bằng sức người. Các thiết bị, tài sản của khách hàng do bão phá hủy hoặc ngập sâu dưới nước cần phải thay thế, khắc phục nên cũng làm kéo dài thời gian...

Tại nhiều nơi, mặc dù ngành điện đã khắc phục xong và cấp điện lại cho bà con nhưng do lũ lụt ngập úng nên buộc phải gián đoạn cục bộ để đảm bảo an toàn.

Để hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề, các đơn vị trong Tổng công ty đã cử các đội xung kích, các nhà thầu do các BQLDA đề xuất hỗ trợ và một số nhà thầu do các PC chủ động điều động hỗ trợ các PC: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương về khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Cụ thể: Tại Quảng Ninh: có 23 đơn vị tổng 1.428 người, trong đó: NPSC (chi nhánh Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, XN Tư vấn, XNXLSC&TNĐ): 48 người, PC Phú Thọ: 12 người, PC Vĩnh Phúc: 30 người, PC Nghệ An: 30 người, PC Ninh Bình: 32 người, PC Hà Nam: 16 người, PC Thanh Hóa: 21 người, PC Nam Định: 30 người, PC Sơn La: 13 người, Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Bắc: 23 người, Tổng công ty Điện lực miền Trung: 273 người, Các nhà thầu do các BQLDA đề xuất hỗ trợ và một số nhà thầu do các PC chủ động điều động hỗ trợ: 599 người. EVN Hà Nôi: 200 người, Quân đội: 100 người, Công ty Than Hà Tu: 20 người.

Trong sáng 14/9, hơn 100 CBCNV thuộc EVNHANOI lên đường làm nhiệm vụ, hỗ trợ EVNNPC khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, tập thể CBNV và các đơn vị hỗ trợ làm xuyên đêm, 3 ca 4 kíp, 24/24 để phấn đấu khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho các phụ tải trong thời gian sớm nhất.

Tại Hải Phòng: có 8 đơn vị tổng 409 người, trong đó: PC Tuyên Quang 16 người, PC Thanh Hóa: 18 người, PC Hà Tĩnh: 26 người, PC Hòa Bình: 17 người, PC Bắc Kạn: 13 người, PC Điện Biên: 11 người, Công ty TNHH Thí nghiệm Điện miền Bắc: 9 người, PC Lai Châu: 35 người, PC Hải Phòng chủ động huy động nhà thầu ngoài hỗ trợ: 264 người.

Các địa điểm bàn giao thi công: Thủy Nguyên, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải, Dương Kinh, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Kiến An, Lê Chân với các nhiệm vụ bao gồm xử lý khiếm khuyết ĐZ 110kV; kéo dựng cột, ĐZ trung, hạ thế.

Công nhân mỏ than Hà Lầm hỗ trợ dựng cột, bà con thôn xóm vượt đồi lúc 20h40 đến động viên cán bộ ngành điện dựng cột số 22 đường dây 110kV ĐZ 173; 174 T500 Quảng Ninh – 131E5.0 NĐ Quảng Ninh - 171, 172E5.10 Hà Tu - 171, 172E5.28 Công ty than Hà Lầm.

Tại Hải Dương: có 16 đơn vị tổng 163 người, trong đó: PC Hà Giang: 12 người, PC Hà Tĩnh: 11 người; và 140 nhà thầu thuộc 14 đơn vị tham gia hỗ trợ. Các địa điểm bàn giao thi công: Thanh Hà, Chí Linh, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Nam sách với các nhiệm vụ bao gồm xử lý khiếm khuyết ĐZ 110kV; kéo dựng cột, ĐZ trung, hạ thế.