EVNNPC khởi công 2 dự án lưới điện 110kV trong tháng 5

Trong tháng 5/2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đặc biệt, trong đợt nắng nóng đầu tiên vào ngày 2/6/2025, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn do Tổng công ty quản lý đã đạt 18.084 MW – tăng 4,53% so với mức đỉnh năm 2024 (17.300 MW, ghi nhận ngày 10/8/2024), và cũng là mức công suất tiêu thụ cao nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

Mặc dù hệ thống điện phải vận hành trong điều kiện tải cao, nhưng EVNNPC vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, không để xảy ra sự cố lớn, khẳng định năng lực điều độ, vận hành linh hoạt cũng như sự chủ động của Tổng công ty trong ứng phó với các tình huống cao điểm nắng nóng.

Công nhân Điện lực trực thuộc PC Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2025.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 5 đạt 9,104 tỷ kWh, tăng 5,38% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 40,42 tỷ kWh, tăng 5,28% so với cùng kỳ và thực hiện 37,12% kế hoạch năm EVN giao.

Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ khách hàng và công tác vận hành, quản lý lưới điện tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư và chất lượng sống của người dân miền Bắc.

Công nhân Quản lý vận hành PC Thanh Hóa thao tác đóng điện công trình.

Trong tháng 5/2025, EVNNPC triển khai Quyết định số 1279 của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá bán điện.

Tổng công ty đã tổ chức chốt chỉ số công tơ cho toàn bộ 1.390.307 khách hàng ngoài sinh hoạt trong ngày đổi giá, trong đó có 55.622 công tơ thuộc khách hàng sử dụng trạm biến áp chuyên dùng, đảm bảo đúng quy định, công khai và minh bạch.

Đồng thời, chỉ đạo các Công ty Điện lực và Trung tâm Chăm sóc khách hàng theo dõi sát sao, chủ động giải đáp thắc mắc nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo sự đồng thuận trong khách hàng.

PC Ninh Bình hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong nhà trường.

Bên cạnh đó, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm. Trong tháng, Tổng công ty đã khởi công 2 dự án lưới điện 110kV, nâng số dự án khởi công 5 tháng lên 13; đóng điện 10 công trình, nâng tổng số công trình đã đóng điện lên 48 – đạt 42,5% kế hoạch năm và tăng 84,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng công ty cũng tập trung cải tạo lưới điện trung, hạ áp và triển khai các dự án tụ bù, nhằm nâng cao năng lực cung ứng và độ tin cậy vận hành hệ thống điện.

PC Ninh Bình hướng dẫn khách hàng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, EVNNPC hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ kết hợp bảo trì theo điều kiện (CBM) tại 99/149 trạm biến áp 110kV và hơn 17.000 thiết bị trung áp, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều khiếm khuyết ảnh hưởng đến an toàn thiết bị.

Công tác thi công hotline và vệ sinh cách điện đang mang điện tiếp tục được tăng cường với hơn 5.300 phiên thi công và 9.500 phiên vệ sinh trong tháng – tăng lần lượt 18,96% và 15,84% so với cùng kỳ.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Công nhân sáng tạo – Vững bước vào kỷ nguyên mới”, EVNNPC đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn an toàn, phát động phong trào sáng kiến, tuyên dương người lao động tiêu biểu, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo và người lao động, thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn…; góp phần khẳng định trách nhiệm xã hội, xây dựng môi trường lao động an toàn, nhân văn và sáng tạo trong toàn Tổng công ty.

Rửa sứ TBA Phú Lâm, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

EVNNPC chủ động ứng phó mùa cao điểm nắng nóng, đẩy mạnh đầu tư, tinh gọn tổ chức và đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện

Dự báo trong tháng tới, miền Bắc tiếp tục ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài; EVNNPC đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả – đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa (13h–15h) và tối (20h–23h).

EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điều hòa hợp lý (ở mức từ 27°C trở lên), hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn và ưu tiên phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để giảm áp lực cho hệ thống, đồng thời tiết kiệm chi phí. Tổng công ty cũng tăng cường cảnh báo các hình thức giả mạo ngành Điện trên mạng xã hội để lừa đảo, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Bước vào mùa mưa bão, EVNNPC tăng cường kiểm tra lưới điện, đặc biệt tại các điểm xung yếu như vị trí thoát sét, đường dây mang tải cao, thiết bị lâu năm tại trạm biến áp 110kV. Việc chủ động rà soát, khắc phục sớm các nguy cơ tiềm ẩn giúp hạn chế sự cố, đảm bảo an toàn và ổn định vận hành hệ thống.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, đặc biệt là các dự án cấp bách nhằm chống quá tải trong mùa nắng nóng.

Tổng công ty cũng tích cực phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan trong công tác thi công, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên – công trình quan trọng góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện khu vực Tây Bắc và nâng cao độ tin cậy vận hành của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức. Tổng công ty đang chủ động hoàn thiện phương án tổ chức, điều chỉnh cơ cấu nhân sự, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập, tái cấu trúc các Công ty Điện lực trực thuộc.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng và ban hành hệ thống quy chế quản lý phù hợp với mô hình mới sau tái cơ cấu, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành trong giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, ổn định, không bị gián đoạn trong quá trình tổ chức lại, hướng tới mô hình tinh gọn, hiệu quả và hiện đại hơn.