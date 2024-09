EVNNPC dồn lực khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra

(VTC News) -

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2024.

Theo đó, tháng 8, EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân 27 tỉnh phía Bắc; vận hành an toàn hệ thống điện, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, vui chơi giải trí của Nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong dịp lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

PC Thái Nguyên kiểm tra và đóng điện cho khu vực trụ sở các cơ quan.

Điện thương phẩm tháng 8/2024 đạt 9,48 tỷ kWh, tăng 10,64% so với tháng 8/2023, trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 59,8% (tăng 11,99%), thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 32,23% (tăng 6,92%), thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,54% (tăng 15,01%).

Lũy kế 8 tháng, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 66,521 tỷ, tăng 13,39% với cùng kỳ và bằng 70,07% kế hoạch cả năm 2024.

Điện lực Lục Yên (PC Yên Bái) khẩn trương khôi phục lưới điện do mưa bão nhằm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm tháng 8 đạt 4,54%, lũy kế 8 tháng đạt 4,08%, giảm 0,87% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,02% so với kế hoạch EVN giao.

Công nhân PC Thái Nguyên hỗ trợ các đoàn từ thiện đến vùng lũ ở huyện Định Hóa.

Trong tháng 8, Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 271 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,06 ngày, giảm 0,57 ngày so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 8 tháng, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.644 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,21 ngày, giảm 0,34 ngày so với cùng kỳ 2023, giảm 3,79 ngày so với quy định của EVN.

Tính đến hết tháng 8/2024 tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 89,29% cao hơn 2,16% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2024, cao hơn cùng kỳ 2,33%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 97,55%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 lũy kế hết tháng 8 đạt 100%.

Công nhân PC Thái Nguyên băng qua các cánh đồng ngập nước xử lý khắc phục lưới điện không kể ngày đêm.

Trong công tác đầu tư xây dựng các dự án 110kV, tháng 8, Tổng công ty đã khởi 4 dự án, đóng điện 4 dự án.

Một số nhiệm vụ công tác trong tháng 9

Ngay trong những ngày đầu tháng 9, cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ đất liền, gây thiệt hại vô cùng nặng nề đối với nhiều công trình điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương,.. và một một số địa phương khác. Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây ra lũ quét và lũ lụt tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện và tình hình cung cấp điện của EVNNPC.

Hiện nay toàn bộ tổng lực Lãnh đạo và CBCNV từ cấp Tổng công ty đến tất cả các đơn vị thành viên trên 27 tỉnh miền Bắc đang dốc sức, nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả của bão và sớm cung cấp điện trở lại an toàn, tin cậy cho Nhân dân.

Công nhân PC Thái Nguyên băng qua các cánh đồng ngập nước xử lý khắc phục lưới điện không kể ngày đêm.

Nhiệm vụ trong tháng 9 là rất nặng nề, toàn Tổng công ty tập trung lực lượng triển khai khắc phục thiệt hại, xử lý sự cố do bão số 3 gây ra. EVNNPC huy động tất cả các đội xung kích từ các Công ty Điện lực ít bị ảnh hưởng, mọi nguồn lực tại chỗ, các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty, các nhà thầu tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng khôi phục lại cấp điện cho khách hàng.

Công nhân Điện lực Trấn Yên (PC Yên Bái) vận chuyển thiết bị kịp thời khôi phục lưới điện sau lũ lụt.

Các Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện công tác tuyên truyền an toàn điện cho người dân; Thông tin kịp thời cho cơ quan, doanh nghiệp, người dân thời gian dự kiến cấp lại điện để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công nhân Điện lực thành phố Thái Nguyên hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập nước.

Tháng 9 được dự báo tiếp tục có bão và mưa, hiện tượng mưa sét sẽ vẫn xảy ra thường xuyên, toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tăng cường rà soát, xử lý tồn tại trên lưới điện, kiểm tra trong vận hành với các đường dây mang tải cao, các thiết bị vận hành lâu năm tại các TBA 110kV, trạm phân phối, kịp thời phát hiện bất thường, ngăn ngừa sự cố, khắc phục hậu của thiên tai, mưa bão gây ra.

Công nhân Điện lực Bắc Hà, PC Lào Cai di chuyển trong quá trình khắc phục sự cố sau lũ lụt.