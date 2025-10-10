EVNHANOI khuyến cáo khách hàng về thủ đoạn mạo danh ngành điện để lừa đảo

(VTC News) -

Những thủ đoạn này ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của khách hàng sử dụng điện.

Các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay bao gồm giả mạo tổng đài điện lực để gọi điện thông báo nợ tiền điện, dọa cắt điện khẩn cấp nếu không thanh toán ngay, yêu cầu truy cập vào các đường link độc hại, cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Nhiều trường hợp, đối tượng còn sử dụng công nghệ giả số hiển thị, khiến người dùng nhầm tưởng là số điện thoại chính thức của ngành Điện.

Cảnh giác trước các hình thức lừa đảo mạo danh ngành Điện

Ông Tạ Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI - cho biết: “Trước thực trạng đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cảnh báo và bảo vệ khách hàng. Các hình thức tuyên truyền được đẩy mạnh trên tất cả các nền tảng thông tin chính thức của Tổng công ty như website evnhanoi.vn, ứng dụng EVNHANOI, fanpage EVNHANOI, tổng đài chăm sóc khách hàng 19001288.

Ngoài ra, EVNHANOI còn sử dụng hệ thống cuộc gọi định danh Voicebrand name khi liên hệ với khách hàng, kết hợp đưa vào vận hành Tổng đài chăm sóc khách hàng thông minh SCC (Smart Customer Care) nhằm hỗ trợ khách hàng 24/7 hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, EVNHANOI phát đi khuyến cáo cảnh báo qua loa truyền thanh cơ sở và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để truyền thông tại khu dân cư, tòa nhà và chung cư.”

Bà T.H.H (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ, xưng là nhân viên Điện lực. Người ở đầu dây nói giọng rất nghiêm trọng, bảo tôi đang nợ hơn 3 triệu đồng tiền điện và sẽ bị cắt điện trong vòng hai tiếng nếu không thanh toán ngay. Khi tôi hỏi lại, họ chuyển máy cho một người khác, xưng là “cán bộ công an” để xác minh.

Người này yêu cầu tôi cung cấp thông tin cá nhân và hướng dẫn truy cập vào một đường link để làm việc. Tôi đang bận nên làm theo cho xong, ai ngờ tài khoản ngân hàng sau đó bị trừ tiền. Tôi vừa sốc vừa xấu hổ, vì không nghĩ mình lại bị lừa một cách bài bản đến thế.”

Trường hợp của bà H là một trong rất nhiều minh chứng cho thấy việc tăng cường cảnh báo, đa dạng hóa các kênh hỗ trợ khách hàng là rất cần thiết trong bối cảnh tội phạm công nghệ đang ngày càng tinh vi.

EVNHANOI khẳng định, mọi thông tin liên quan đến tiền điện, lịch tạm ngừng cung cấp điện, thông báo thay đổi dịch vụ… đều được thực hiện qua các kênh chính thống của Tổng công ty. Tuyệt đối không có việc yêu cầu khách hàng cung cấp tài khoản cá nhân, chuyển tiền qua bên thứ ba, hoặc truy cập đường link lạ.

Khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên điện lực mà không có giấy tờ, thẻ ngành, hoặc liên hệ từ các số điện thoại không chính thức. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, khách hàng nên chủ động liên hệ tổng đài 19001288 để được xác minh và hỗ trợ kịp thời.

EVNHANOI cam kết tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi giả mạo, đồng thời không ngừng hoàn thiện các dịch vụ điện tử nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, minh bạch và thuận tiện cho khách hàng Thủ đô.