EVNHANOI gấp rút khởi công hai công trình trọng điểm, đảm bảo nguồn điện ổn định

Hai dự án này được kỳ vọng sẽ là “đòn bẩy” trong công tác đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội khu vực phía Tây với hàng loạt dự án hạ tầng, khu công nghệ cao và khu đô thị mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tọa lạc trên diện tích 3,7ha tại xã Hạ Bằng, TP Hà Nội, Trạm biến áp (TBA) 220kV Hòa Lạc được thiết kế với 2 máy biến áp 250MVA-220/110kV và 1 máy biến áp 63MVA-110/22kV.

Hai dự án được cấp nguồn từ TBA 500kV Tây Hà Nội qua tuyến đường dây 220kV dài khoảng 13,5km, gồm 10km đường dây trên không và 3,5km cáp ngầm, phần lớn đi qua tuyến đường hiện hữu của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Sự hình thành của TBA 220kV Hòa Lạc sẽ trực tiếp nâng cao năng lực cung cấp điện cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Nơi được ví như “thung lũng điện tử Silicon” của Việt Nam cùng các khu vực lân cận.

Đây là những địa bàn đang bùng nổ nhu cầu điện do sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp công nghệ cao, đô thị hóa và hạ tầng dịch vụ. Không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định, dự án còn giúp tối ưu hóa cấu trúc lưới điện, góp phần vận hành hệ thống điện Thủ đô an toàn, linh hoạt hơn trong các tình huống phụ tải đột biến.

Hình ảnh mô phỏng 3D trạm biến áp 220kV Hòa Lạc.

Cách không xa Hòa Lạc, TBA 110kV Phú Cát được triển khai trên diện tích 3.800m², gồm 2 máy biến áp 40MVA-110/22kV, cấp nguồn từ tuyến 110kV Xuân Mai – Sơn Tây. Công trình hướng tới việc nâng cao năng lực cung cấp điện an toàn, ổn định cho xã Phú Cát và các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao giai đoạn 2025 - 2035.

Được xem là hạ tầng nền tảng cho sự bứt phá của vùng, TBA 110kV Phú Cát góp phần giảm áp lực cho các trạm biến áp hiện có và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, đặc biệt là các ngành công nghiệp sạch, dịch vụ và công nghệ cao. Công trình dự kiến hoàn thành vào 30/4/2026, hứa hẹn đem lại lợi ích kinh tế – xã hội rõ nét cho cộng đồng.

Hình ảnh mô phỏng 3D trạm biến áp 110kV Phú Cát.

Sự đồng loạt triển khai hai dự án này trong thời gian tới không chỉ giải quyết bài toán cung cấp điện, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của ngành điện Thủ đô trong việc “đi trước một bước” về hạ tầng lưới điện.

Khi hoàn thành, TBA 220kV Hòa Lạc và TBA 110kV Phú Cát sẽ trở thành “mắt xích” quan trọng trong hệ thống điện trên địa bàn Hà Nội, góp phần hình thành mạng lưới cung cấp điện thông minh, linh hoạt và hiệu quả. Với ý nghĩa đó, hai công trình không chỉ là dự án kỹ thuật, mà còn là biểu tượng mới của ngành điện Thủ đô – biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, của sự đồng hành bền bỉ cùng sự phát triển của Hà Nội và đất nước.