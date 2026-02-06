EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn dịp Tết, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

(VTC News) -

Sáng 3/2, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Tổng công ty tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cho cao điểm mùa khô năm 2026.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng điều hành Hội nghị giao ban tháng 2/2026.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong tháng 1/2026, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ động điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện. Sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty đạt 2,978 tỷ kWh, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Công tác vận hành các nhà máy thủy điện được thực hiện nghiêm túc theo quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du và kiểm soát mực nước các hồ theo kế hoạch được giao, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả khai thác nguồn nước.

Song song với nhiệm vụ vận hành, Tổng công ty triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy theo kế hoạch, chú trọng củng cố thiết bị, bảo đảm độ tin cậy và khả năng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Công tác chuẩn bị nhiên liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; EVNGENCO1 tăng cường phối hợp với các đơn vị cung cấp than trong nước và nhập khẩu, bảo đảm đủ nhiên liệu phục vụ sản xuất điện an toàn, liên tục, nhất là trong thời gian Tết Nguyên đán và các tháng đầu mùa khô.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các dự án theo kế hoạch năm 2026, tập trung kiểm soát tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án nguồn điện mới, các dự án cải tạo, nâng cấp kỹ thuật và môi trường tại các nhà máy điện, tạo nền tảng cho triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành nhà máy điện. Các giải pháp số, ứng dụng công nghệ mới được triển khai nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường giám sát kỹ thuật, quản lý dữ liệu và phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất trong toàn Tổng công ty.

Lãnh đạo EVNGENCO1 thăm, chúc Tết và động viên lực lượng trực vận hành tại nhà máy điện dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm công tác chăm lo đời sống người lao động và trách nhiệm xã hội. Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất là lực lượng trực vận hành tại các nhà máy điện trong dịp Tết.

Đồng thời, EVNGENCO1 triển khai các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và văn hóa EVNGENCO1 đối với cộng đồng.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn dịp Tết Nguyên đán, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt kỷ luật vận hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục trong dịp Tết Nguyên đán và giai đoạn đầu năm. Tổng Giám đốc nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhiên liệu là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với sản xuất điện; yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác cung cấp than để bảo đảm đủ nhiên liệu cho vận hành.

Đối với khối nhiệt điện, cần đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn môi trường; đối với khối thủy điện, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác cấp nước hạ du và vận hành hồ chứa, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát điện và an toàn cho hạ du.

Lực lượng vận hành tại nhà máy điện EVNGENCO1 sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm điện dịp Tết Nguyên đán.

Bước sang tháng 2/2026, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp chuẩn bị cho cao điểm mùa khô năm 2026, với kế hoạch sản lượng điện toàn Tổng công ty trong tháng 2 đạt khoảng 2,4 tỷ kWh, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026.