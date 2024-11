EVN: Tập trung đảm bảo cung ứng điện những tháng cuối năm

(VTC News) -

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2024

Trong tháng 10 năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước và nhu cầu của nhân dân trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Đặc biệt, các đơn vị thuộc EVN tại miền Trung đã chủ động khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 6 (Trà Mi).

Khắc phục sự cố điện sau bão Trà Mi.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10 đạt 25,96 tỷ kWh, tăng 7% so với tháng 10/2023; trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 894,1 tỷ kWh và công suất lớn nhất đạt 44.222 MW (cùng ngày 01/10). Lũy kế 10 tháng năm 2024, sản lượng toàn hệ thống đạt 258,7 tỷ kWh, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2023. Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2024 như sau: Thủy điện: 76,31 tỷ kWh, chiếm 29,5%; Nhiệt điện than: đạt 125,99 tỷ kWh, chiếm 48,7%; Tua bin khí: 18,46 tỷ kWh, chiếm 7,1%; Năng lượng tái tạo: 32,88 tỷ kWh, chiếm 12,7% (trong đó điện mặt trời đạt 22,44 tỷ kWh, điện gió đạt 9,56 tỷ kWh); Điện nhập khẩu: 2,03 tỷ kWh, chiếm 0,8%...

Sản lượng điện truyền tải tháng 10/2024 ước đạt 20,44 tỷ kWh (tăng 7,5% so với tháng 10/2023). Lũy kế 10 tháng năm 2024 ước đạt 206,86 tỷ kWh, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm 2023.

Mức tăng trưởng điện của một số thành phần điển hình như sau: điện năng cho công nghiệp - xây dựng tăng 10,53%, điện năng cho thương mại - dịch vụ tăng 11,9%, điện năng cho sinh hoạt tăng 9,88%.

Trong tháng 10/2024, Tập đoàn và các đơn tiếp tục tập trung đầu tư các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm như dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I và các đường dây nhập khẩu điện từ Lào.

Trong đó, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu hoàn thành các hạng mục phục vụ ngập nước tuyến năng lượng vào cuối tháng 10/2024, để chuẩn bị phát điện tổ máy 1 vào tháng 11/2024 và tổ máy 2 vào tháng 12/2024.

Trong tháng 10/2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 13 công trình và hoàn thành đóng điện 15 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV, trong đó đóng điện công trình nâng công suất trạm biến áp 500kV Sông Mây, các các trạm biến áp 220kV KKT Nghi Sơn (giai đoạn 1), Định Quán, Duyên Hải…

Lũy kế 10 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 76 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 102 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV (08 dự án 500kV, 18 dự án 220kV và 76 dự án 110kV).

Nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm về chống lãng phí trong các hoạt động công tác. Đồng thời, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các dự án quan trọng để đảm bảo cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng các tháng cuối năm 2024 cũng như năm 2025.

EVN sẽ phối hợp cùng NSMO để liên tục theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật, điều chỉnh phương thức vận hành đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy; sử dụng hiệu quả và đảm bảo mục tiêu tích nước tại thời điểm cuối năm 2024.

Các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện rà soát tổng thể thiết bị, đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống; thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhằm đảm bảo độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy.

Các nhà máy thủy điện vận hành các hồ chứa an toàn, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, dự báo sát tình hình thủy văn để có phương án tích nước sớm trong giai đoạn cuối mùa lũ để đảm bảo mục tiêu tích nước vào cuối năm 2024, phục vụ nhu cầu phát điện, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2025.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy hệ thống lưới điện; chuẩn bị đủ vật tư thiết bị dự phòng, rà soát triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện truyền tải. Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn điện trọng điểm, đảm bảo mục tiêu phát điện các tổ máy dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng vào tháng 11 và tháng 12/2024; các dự án Điện mặt trời Phước Thái 2&3 trong Quý IV/2024. Tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái, đảm bảo có mặt bằng thi công khi đủ điều kiện khởi công công trình vào cuối năm 2024.

Các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để đóng điện đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Thủy điện Nhơn Trạch 4, hoàn thành trạm cắt 220kV Đăk Ooc và đường dây đấu nối trong tháng 11/2024; đóng điện dường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ vào tháng 12/2024.

Đối với dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng gói thầu EPC trong tháng 11/2024; tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công vào cuối năm 2024...