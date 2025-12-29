EVN kinh doanh có lãi, số lỗ lũy kế giai đoạn 2022 - 2023 giảm bớt

(VTC News) -

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Vốn chủ sở hữu ước đạt 245.000 tỷ đồng (bằng 121,7% so với năm 2024). Giá trị nộp ngân sách năm 2025 toàn tập đoàn ước đạt 26.351 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2025 có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao đã góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2023.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng và Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An tham dự hội nghị.

Trong năm 2025, các nhà máy điện của EVN/EVNGENCO xảy ra 102 sự cố, giảm 37% so với năm 2024. Lưới điện do EVN quản lý xảy ra 281 sự cố, cũng giảm 54 sự cố (giảm 16%) so với năm 2024.

Về nguồn cung và đầu tư cho hệ thống điện, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2025, mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600 MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

“Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và điều kiện vận hành nhiều biến động, EVN đã điều hành, ứng phó linh hoạt. Ban Chỉ đạo bảo đảm cung ứng điện năm 2025 của tập đoàn hoạt động hiệu quả, theo sát diễn biến thực tế, chủ động phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện (NSMO) để triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nguồn điện, điều tiết hợp lý các hồ chứa và tăng cường nguồn cung cho hệ thống”, ông Tuấn cho biết.

Về đầu tư xây dựng, năm 2025, tập đoàn và các đơn vị đã nỗ lực, tập trung đầu tư các công trình nguồn, lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành. Theo đó, đưa được nhiều công trình nguồn và lưới điện vào vận hành, trong đó có những công trình lớn, quan trọng như: nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây và cáp ngầm cấp điện Côn Đảo, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái và 02 dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3).

Tính chung giai đoạn 2021 - 2025, EVN hoàn thành 222/225 công trình lưới điện truyền tải 500 - 220kV với tổng chiều dài khoảng 10.000km và tổng dung lượng TBA khoảng 63.000 MVA. Trong đó hoàn thành các dự án trọng điểm đường dây 500 kV từ Quảng Trạch - Phố Nối (2024) và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (2025) với thời gian thi công kỷ lục, góp phần nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện tăng cường cung cấp điện cho các tỉnh miền Bắc.

Năm 2026, EVN đặt mục tiêu đảm bảo các mục tiêu cung cấp điện; hoàn thành phát điện thương mại nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; khởi công 11 dự án nguồn điện; hoàn thành 300 dự án lưới điện 110 - 220 - 500kV; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận và cân bằng tài chính; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị phù hợp với tái cơ cấu ngành điện; tiếp tục nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hàng; triển khai hiệu quả chuyển đổi số.