Estinfo – hành trình 7 năm đồng hành cùng phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

(VTC News) -

Những thay đổi “khó gọi tên” của phụ nữ sau tuổi 35

Sau tuổi 35, nhiều phụ nữ bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi “khó gọi tên”: Cơ thể dễ nóng bừng, đổ mồ hôi giữa đêm, da xỉn màu, dễ cáu gắt, giảm ham muốn... Và rồi những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Nhưng đó không phải là dấu hiệu “già đi”, mà là lời cảnh báo từ bên trong – khi nội tiết tố estrogen đang suy giảm. Nếu được chăm sóc kịp thời, phụ nữ có thể duy trì trọn vẹn nguồn năng lượng sống, vẻ đẹp và sự tự tin vốn có.

Trong hành trình đi tìm giải pháp an toàn – hiệu quả, Estinfo đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ Việt suốt 7 năm qua, trở thành lựa chọn tin cậy để sống khỏe – sống đẹp từ bên trong.

Estinfo - 7 năm bền bỉ đồng hành cùng sức khỏe phụ nữ Việt

Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, năm 2018, các dược sĩ nhà khoa học tại nhà máy dược phẩm Meracine đã nghiên cứu thành công công thức Estinfo - mang đến một giải pháp nội tiết từ thảo dược, đặc biệt dành cho phụ nữ tiền mãn kinh – mãn kinh.

7 năm phát triển – Estinfo đã:

Có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc

Góp mặt, đồng hành cùng Hội nghị Sản – Phụ khoa Việt – Pháp – châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 với sự tham gia của hàng trăm bác sĩ và chuyên gia đầu ngành.

Nhận được giải thưởng top 100 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho gia đình năm 2022.

Ghi nhận tỷ lệ hài lòng cao từ người dùng, đặc biệt sau 3 tháng sử dụng đều đặn.

Estinfo không phải là “liệu pháp thần tốc”, nhưng là người bạn đáng tin cậy – kiên trì, lành tính và luôn hiện diện đúng lúc, đúng giai đoạn phụ nữ cần.

Vì sao Estinfo được hàng triệu phụ nữ Việt tin chọn?

Thừa hưởng những kinh nghiệm quý báu từ đội ngũ dược sĩ khoa học nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy dược phẩm Meracine đạt chuẩn GMPs với gần 20 năm kinh nghiệm, Estinfo mang trong mình công thức thảo dược khoa học với 4 cơ chế chuyên biệt: Tăng cường nội tiết tố - giảm triệu chứng - chống oxy hóa - tăng cường hấp thu Canxi.

Nhờ đó, Estinfo đã mang lại tác động rõ rệt cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh:

Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố.

Hỗ trợ giảm các biểu hiện của phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh: các cơn bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi đêm, giảm ham muốn tình dục…

Hỗ trợ giảm quá trình lão hóa da, giúp da mịn màng, tươi sáng.

Estinfo – lựa chọn của phụ nữ hiện đại

Estinfo hiểu rằng: Sức mạnh thật sự của phụ nữ hiện đại không nằm ở việc giải quyết vấn đề, mà ở sự chủ động phòng ngừa và chăm sóc. Khi nội tiết tố thay đổi, người phụ nữ cần một giải pháp không chỉ hỗ trợ sức khỏe, mà còn là nguồn động lực để họ tự tin bước qua mọi giai đoạn cuộc đời.

Vì thế, mỗi viên Estinfo chính là lời cam kết đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình đầy kiêu hãnh đó. Việc lựa chọn Estinfo không chỉ là một quyết định thông minh cho sức khỏe, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về sự trân trọng bản thân, dám yêu và dám sống.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfo – Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ Tìm điểm bán gần nhất TẠI ĐÂY Hotline: 1800 9229 Sản phẩm được phân phối bởi Công ty CP Dược phẩm Tín Phong. XNQC số: 394/2021/XNQC-ATTP

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.