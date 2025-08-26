Em bé chào đời giữa tâm bão số 5

(VTC News) -

Khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ miền Trung ngày 25/8, Nghệ An là một trong những tâm điểm bị ảnh hưởng nặng nề. Giữa mưa gió cuồng nộ, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, những tiếng khóc chào đời vang lên như những mầm sống kiên cường giữa thời khắc khắc nghiệt nhất của thiên nhiên.

Theo các bác sĩ, ​đơn vị trực cấp cứu 24/24, gác lại những lo lắng cho gia đình riêng đang đối diện bão dữ để đảm bảo an toàn cho các sản phụ chuyển dạ ngày giông bão và đón những sinh linh nhỏ cất tiếng khóc chào đời.

Một trong số những em bé chào đời giữa thời khắc khắc nghiệt nhất của thiên nhiên.

Ngay từ khi nhận cảnh báo về diễn biến phức tạp của bão, Ban Giám đốc Bệnh viện đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai khẩn cấp.

Ban chỉ đạo ứng phó bão số 5 được thành lập, các khoa phòng khẩn trương rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống cửa kính, mái che được gia cố chắc chắn. Máy phát điện dự phòng, máy thở, lồng ấp sơ sinh và các thiết bị y tế trọng yếu được kiểm tra kỹ lưỡng và chuyển đến vị trí an toàn.

Những em bé "vượt" bão chào đời đã mang đến niềm hy vọng giữa giông tố.

Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh được phân công trực cấp cứu 24/7, gác lại mọi lo lắng cá nhân để tập trung chăm sóc cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Công tác vệ sinh, thoát nước được triển khai đồng bộ nhằm tránh ngập úng, đảm bảo môi trường sạch sẽ cho người bệnh.

"Chúng tôi xác định tinh thần 'còn người bệnh là còn nhiệm vụ'. Ai cũng làm việc với tâm thế không để xảy ra bất cứ rủi ro nào trong bão", lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Nhân viên y tế chăm sóc trẻ sơ sinh.

Bệnh viện cũng chủ động thông báo và hướng dẫn người bệnh, người nhà tuân thủ các biện pháp an toàn, hạn chế di chuyển trong thời điểm bão diễn ra. Thuốc men, vật tư y tế và máu dự trữ được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, những em bé "vượt" bão chào đời đã mang đến niềm hy vọng giữa giông tố, như một minh chứng đẹp đẽ về lòng tận tụy và tình yêu thương vô bờ của những người làm nghề y.