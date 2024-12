Elon Musk bị cấm vào cơ sở của SpaceX vì từng dùng chất cấm

(VTC News) -

Theo Wall Street Journal, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk có thể sẽ không được cấp quyền an ninh cao nhất để tiếp cận một số tòa nhà của hãng - mặc dù khoảng 400 nhân viên của ông có quyền này.

Các luật sư của SpaceX đã khuyên các lãnh đạo không nên tìm cách nâng cấp quyền an ninh cho vị CEO khó đoán này, vì điều đó sẽ buộc ông phải tiết lộ thông tin về các lần tiếp xúc thường xuyên với người nước ngoài, cũng như việc sử dụng chất cấm của ông.

Hiện tại, Musk đang sở hữu quyền an ninh cấp "tuyệt mật", cho phép ông tiếp cận "một số bí mật an ninh quốc gia", nhưng không phải là quyền cao nhất cần thiết để làm việc với các chương trình tối mật, theo nguồn tin của WSJ.

Ngay cả quyền an ninh hiện tại của Musk cũng mất nhiều năm mới được cấp, sau sự kiện hút cần sa với Joe Rogan trên podcast vào năm 2018. Các luật sư của SpaceX cũng được cho là đang cân nhắc đến việc ông sử dụng ketamine, một vấn đề gây tranh cãi lớn trên truyền thông.

Ông Musk trong một cuộc gặp với nhân viên, lãnh đạo NASA. (Ảnh: AP)

Tệ hơn nữa, nếu tìm cách xin cấp quyền an ninh cao hơn, Musk có thể đối mặt với nguy cơ mất quyền "tuyệt mật" hiện tại, khiến các luật sư càng thêm lo ngại.

Tuy nhiên, giờ đây khi ông Musk được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) bởi Tổng thống đắc cử Donald Trump, những lo ngại này có thể sớm trở nên không còn quan trọng. Với vị trí nổi bật trong hàng ngũ chính quyền sắp tới, người giàu nhất thế giới có thể sớm dễ dàng tiếp cận những thông tin tuyệt mật hơn.

Do không có quyền truy cập vào bí mật an ninh cấp độ "Sensitive Compartmented Information" (SCI), (tạm dịch: Thông tin nhạy cảm được phân đoạn) mà vài trăm nhân viên của SpaceX đang sở hữu, ông Musk không thể tiếp cận một số thông tin về chương trình vệ tinh do thám của công ty, gọi là Starshield. Theo WSJ, ông thậm chí không được phép vào hầu hết các cơ sở nơi công việc liên quan đang được thực hiện.

Đầu năm nay, WSJ cũng đưa tin rằng ông Musk có lịch sử dài sử dụng các chất hướng thần, bao gồm LSD và nấm ảo giác. Tuy nhiên, luật sư của ông sau đó đã phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng ông "chưa bao giờ trượt" bài kiểm tra chất cấm nào tại SpaceX.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội năm 2023, CEO Musk viết rằng "thỉnh thoảng sử dụng ketamine" là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc dùng thuốc chống trầm cảm và tiết lộ rằng ông có đơn thuốc dùng loại thuốc này khi "hóa chất trong não đôi khi trở nên cực kỳ tiêu cực".

Truyền thông cho biết một số thành viên hội đồng quản trị tại Tesla và SpaceX đã bày tỏ lo ngại về việc ông sử dụng ma túy, gây ra hậu quả lớn cho sức khỏe của ông và cho đế chế kinh doanh lớn mà ông giám sát.

Trước những lo ngại đó, Musk tuyên bố rằng ông không nghĩ việc sử dụng chất kích thích sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng chính phủ hay mối quan hệ với nhà đầu tư. "Từ góc độ của Phố Wall, điều quan trọng là khả năng thực thi. Bạn có đang tạo ra giá trị cho nhà đầu tư không? Tesla hiện có giá trị tương đương với phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô cộng lại... vì vậy từ góc độ nhà đầu tư, nếu tôi đang dùng thứ gì đó giúp ích, thì tôi nên tiếp tục dùng nó", ông nói, đồng thời chia sẻ rằng ông tin chứng trầm cảm của mình là do di truyền.

Theo một bài báo của WSJ được công bố vào tháng 1, những người từng quan sát hoặc biết về việc sử dụng chất kích thích của tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết ông từng dùng LSD, cocaine, thuốc lắc và nấm ảo giác, thường xuyên tại các bữa tiệc riêng tư trên khắp thế giới, nơi khách tham gia phải ký thỏa thuận không tiết lộ hoặc giao nộp điện thoại để vào tiệc.